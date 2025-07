קית' מקאליסטר, תושב לונג איילנד, ניו יורק, נהרג בתאונה קטלנית לאחר שנמשך אל מכונת MRI במהלך בדיקה רפואית. על פי העדויות, בן ה-61 ענד באותו זמן שרשרת עם מנעול במשקל 9 ק"ג, בה הוא השתמש במהלך אימוני הכושר שלו.

אשתו של מקאליסטר, אדריאן ג'ונס-מקאליסטר, סיפרה שהאירוע התרחש בשבוע שעבר במכון Nassau Open MRI שבמערב וסטבורי. באותה עת היא עברה בדיקה שגרתית בברך. לדבריה, מקאליסטר נהג להיכנס לחדר לקראת סיום הבדיקה כדי לעזור לה לקום.

"זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהטכנאי ראה את השרשרת הזו", אמרה בראיון ל-News 12 Long Island. בהמשך היא ציינה שפעם אחת הוא אפילו שוחח עם הטכנאי כשהשרשרת על צווארו. אלא שהפעם קרה הבלתי נתפס. כשהוא נכנס לחדר, המכשיר – שפועל בעזרת שדה מגנטי עוצמתי במיוחד – משך אותו בבת אחת.

"הוא ממש עף לעבר המכונה", תיארה ג'ונס-מקאליסטר. היא והטכנאי ניסו לנתק את קית' מהמכשיר בכוח, בעודה צורחת בבקשה לעזרה: "צעקתי 'תכבה את המכונה! תתקשרו 911! תעשו משהו! תכבה את הדבר הארור הזה!'".

