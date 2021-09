רשויות האכיפה בפלורידה ממשיכות לחפש אחר בריאן לונדרי, שמבוקש לחקירה בנוגע לפרשת מותה של אושיית הרשת גבי פטיטו. ביום ראשון האחרון, אירעה תפנית דרמתית בפרשה כאשר פורסם שנמצאה גופתה של אישה צעירה ביער ברידג'ר-טטון, במדינת וויומינג. לאחרונה, גורמים ב-FBI אישרו באופן ודאי שמדובר בפטיטו.

עוד בתחילת השבוע הותר לפרסום כי רשויות אכיפה שונות סורקות את שטחי שמורת "מברי קרלטון" בחיפוש אחר לונדרי. בחודש יולי האחרון, בן ה-23 ופטיטו יצאו לטיול ברחבי חופה המערבי של ארה"ב. ב-1 בספטמבר, הוא חזר לביתו בעיר נורת' פורט, פלורידה, ללא ארוסתו בת ה-22. מאז, לונדרי סירב לשתף פעולה עם חוקרים עד להיעלמות החשוד בשבוע שעבר.

בני משפחתו של לונדרי סיפרו שבפעם האחרונה ששוחח איתם, הוא אמר שבכוונתו לצאת לטיול רגלי בשמורת "מברי קרלטון". כעת, נותק איתו הקשר וההערכה הגורפת היא שבן ה-23 עדיין נמצא בשטחי השמורה שגודלה מוערך ב-97 אלף דונם.

פרנסין סמטס, בת 59 שמתגוררת עם בני משפחתה בסמוך לשמורה, תיארה לכתבי ה-NY Post את התנאים הקשים באזור והעריכה שאם לונדרי אכן מסתתר בסביבה, אז הוא בחר מקום מסתור מאוד לא אידיאלי. "אני רוכבת עם הסוסים שלי ב'מברי קרלטון' ויש שם כל מיני שבילי הליכה, רכיבה ונסיעה", סיפרה. "למרות זאת, רוב שטחי השמורה מכוסים בעיקר בעצי מנגרוב ומים. זה מקום מאוד-מאוד רטוב עכשיו בגלל כל הגשמים שהיו לנו. אתה יכול לרדת מהשבילים ולהיכנס כמה קילומטרים אל תוך היער, אבל אז אתה פשוט תקוע במים".

מעבר לקושי הסביבתי באזור, סמטס סיפרה שבשמורה שורצים גם זוחלים, טורפים אימתניים ונחילים של יתושים. "ברגע שאתה צועד בצל, אינספור יתושים עטים עלייך ולא עוזבים אותך בשקט", היא הוסיפה. "יש שם גם מלא אליגטורים ונחשים ארסיים. אני לא מסוגלת לדמיין איך אפשר להתחבא שם. לא הייתי מבלה שם אפילו לילה אחד. הייתי מתה מפחד".

סמטס סיפרה גם שמאז שהחלו החיפושים אחר לונדרי בשמורת "מברי קרלטון", דברים משונים התחילו לקרות בסביבת ביתה. לטענתה, הכלב המשפחתי שלה, רוטוויילר מעורב בן 6, התחיל להתנהג בעצבנות בימים האחרונים – מה שהגביר אצלה את החשש שלונדרי משוטט בקרבת ביתה בלילות.

"הכלב יכול פתאום לרוץ לאזור היער, לארוב לדברים או לנבוח – דברים שהוא לא עשה מעולם", סיפרה. "מסתובבים לנו פה כל מיני בעלי חיים, כמו צבאים ותרנגולים, והוא בחיים לא התנהג אליהם ככה. בעלי אומר לי שהוא בטח רודף אחרי צבאים, אבל אני חוששת שאולי זה משהו אחר. התחלתי לנעול את הבית מאז שהוא מתנהג ככה".

מאז היעלמותו של בריאן לונדרי, דווח על מספר מקרים בהם אנשים זיהו דמויות חשודות ברחבי פלורידה שמזכירות את בן ה-23. ביום שני האחרון עלה לרשת סרטון שצולם במצלמת צבאים ובו רואים גבר עם תרמיל משוטט באזור העיר בייקר, כ-600 ק"מ צפון-מערבית לשמורת "מברי קרלטון". רבים טענו מאז שהגבר מזכיר בהופעתו את לונדרי. כמו כן, בשעות האחרונות דווח על תצפית דומה בעיר סרסוטה, השוכנת רק 50 ק"מ צפון-מערבית לנורת' פורט.

התפוצצות הפרשה גם גרמה לגולשים רבים לסרוק את חשבונות המדיה החברתיות של לונדרי – מה שהוביל לכמה תגליות מעניינות. רק אתמול עלתה סברה שבן ה-23 עדיין פעיל באינסטגרם, אחרי שכמה גולשים הבחינו שהוא הפסיק לעקוב אחרי 6 חשבונות שונים רק בימים האחרונים. מעבר לזה, מספר משתמשים בטוויטר ציינו שניכר כי לונדרי עדיין פעיל בחשבון ה-Spotify שלו.

המשתמשת Sarah Stalker פרסמה רק בשעות האחרונות שלונדרי נראה משנה שמות של רשימות השמעה בחשבון שלו ואפילו מוחק רשימות. "בריאן לונדרי נמצא עכשיו אונליין", היא כתבה. "המשתמש שלו, NOMADIC STATIC, מחק הרגע את רשימת ההשמעה השנייה שלו ביומיים האחרונים". בעקבות הפרסומים, רבים קראו ל-Spotify לסייע ל-FBI במציאת בן ה-23.

BRIAN LAUNDRIE IS ONLINE RIGHT NOW.



ON NOMADIC STATIC @Spotify - he just removed a second playlist title in two days. #BrianLaundrie pic.twitter.com/L9vVqI4j0J