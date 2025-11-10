היילי בלאק, אם לשניים ממילטון קינס שבאנגליה, כמעט מתה אחרי שפיהוק בוקר שגרתי ששבר את צווארה. בת ה-36 קמה ב-5 בבוקר להכין בקבוק לבתה אמיליה, ראתה אותה מפהקת ופיהקה גם היא. לדבריה, היא הרגישה מיד "תחושת שוק חשמלי" שעברה בגופה. ידה הימנית נתקעה באוויר והיא ידעה שמשהו רע קרה לה.

"צעקתי לבעלי שיתקשר לאמבולנס, כי הרגשתי שמשהו קרה בצוואר שלי", סיפרה. "הוא אמר שאני מדמיינת, אבל הכאב היה בלתי נסבל". בהתחלה הרופאים בבית החולים לא מצאו דבר בבדיקות, אך לבסוף גילו ששתי חוליות (C6 ו-C7) יצאו ממקומן כתוצאה מהפיהוק. בהמשך ציינו שהסיכוי שלה ללכת שוב עומד על 50 אחוז בלבד.

"זה נס שאני לא בכיסא גלגלים" | צילום: מתוך הרשתות החברתיות לפי סעיף 27א׳ לחוק זכויות יוצרים

היילי נותחה בדחיפות וסבלה משיתוק זמני. היא הייתה מרותקת לכיסא גלגלים במשך חודשיים. "הכאב היה כל כך נורא שניסיתי להכות את עצמי בראש רק כדי להתעלף", סיפרה. כשהתעוררה מהניתוח, היא נותרה עם נזק עצבי וצלקת בצוואר. מאז היא נוטלת תרופות באופן יומיומי ומנסה להימנע מפיהוקים.

"השיקום קשה פיזית ונפשית", אמרה. "בעלי הפך בן רגע למטפל היחיד בילדים, ואפילו הפכנו להומלסים לתקופה". כיום היא סובלת מכאבים חדים בידיים ובגב, ולעיתים מתקשה ללכת. "אם אני לא לוקחת תרופות, כל תנועה מרגישה כמו זרם חשמלי בצוואר ובראש".

