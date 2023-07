טוראי טראוויס קינג בן ה-23, חייל אמריקאי שהוצב בקוריאה הדרומית, חצה אתמול את הגבול וערק לקוריאה הצפונית. קינג הצטרף לסיור תיירותי באזור המפורז בין שתי המדינות. אלא שאז הוא סטה ממסלולו, פתח בריצה וחצה את הגבול. היום (רביעי), אמו, קלודין גייטס, מספרת ל-ABC News: "אני לא יכולה לראות את טראוויס עושה משהו כזה".

קינג היה אמור לעלות אתמול על טיסה בחזרה לארה"ב, שם תלויים נגדו אישומים משמעתיים צבאיים, לאחר שריצה מאסר בגין תקיפת שוטר בקוריאה הדרומית. הוא שוחרר ולווה על ידי גורמי צבא לשדה התעופה, אלא שאז הוא דילג על הבידוק הביטחוני ובמקום לשוב לארה"ב – הוא הצטרף אתמול כאמור לסיור, בכפר פאנמוג'ום, הסמוך לגבול באזור המפורז.

Travis King got into fights, damaged police car before running to North Korea https://t.co/OCV7IBO7q6 pic.twitter.com/2IhOfx8qx4 — New York Post (@nypost) July 19, 2023

אמו של קינג, שמתגוררת בעיר ראסין, וויסקונסין, טענה גם כי דיברה עם בנה בפעם האחרונה לפני כמה ימים, ורק רצתה שיחזור הביתה. "אני כל כך גאה בו", סיפרה לחדשות. "אני רק רוצה שהוא יחזור הביתה, יחזור לאמריקה", אמרה בדאגה.

The US military has identified the soldier who crossed the demarcation line into North Korea as Travis King.



The private second class (PV2) was set to board a plane to Texas, where he could have faced military disciplinary action ⤵️



: https://t.co/gEJMZEmoWa pic.twitter.com/mXk3jbyDr1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 19, 2023

The US Army has identified a soldier who crossed the demarcation line into North Korea as Pvt. Travis King, a cavalry scout who joined the military in January 2021 https://t.co/OPFpYcWxOM pic.twitter.com/x3TsrJ4SH5 — CNN (@CNN) July 19, 2023

תיירת משוודיה שהייתה בסיור, טענה כי החייל האמריקאי צחק בקול רם בזמן שרץ בין שני בניינים – וחצה את הגבול לקוריאה הצפונית. גורמים רשמיים בארה"ב אמרו שקינג, ששירת כשנתיים בצבא, חצה "במכוון" את הגבול למדינה הסגורה. במקביל, בבית הלבן מסרו כי הם עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת ההגנה במדינה, יחד עם האו"ם, בניסיון לפתור את התקרית.