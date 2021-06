תאונת שרשרת קטלנית על כביש ראשי בדרום ארה"ב הובילה למותם של 10 בני אדם – ביניהם 8 נערות ותינוקת. בהודעה שנמסרה על ידי המכון לרפואה משפטית במחוז באטלר, אלבמה, רוב הקורבנות היו תלמידות במוסד לנוער בסיכון שנסעו באוטובוס, שהתלקח כתוצאה מהתאונה. המבוגרת בין הבנות הייתה רק בת 17.

עדי ראייה שהיו במקום סיפרו שהתקרית הקטלנית ארעה בזמן שסערה טרופית פוקדת את המדינה. לייסי וויליס, שהייתה מעורבת בתאונת השרשרת יחד עם בני משפחתה, סיפרה לכתבי CNN שאמנם לא ירד גשם באותה שעה, אבל הכבישים היו רטובים מאוד. בינתיים, נסיבות התאונה נחקרות.

ד"ר וויין גרלוק, הפתולוג המחוזי, התייחס לטרגדיה ואמר ש-18 רכבים היו מעורבים בתאונת השרשרת – רובם התלקחו כתוצאה מהפגיעה. בין הרכבים שנפגעו הייתה מכונית פרטית שנפגע בחוזקה והאוטובוס שהתלקח. לטענת גרלוק, נהג האוטובוס היה האדם היחיד ששרד את התקרית בכלי הרכב אחרי שעוברי אורח הצליחו לחלץ אותו מהרכב הבוער. שרידי גופותיהן של שמונת הנערות נמצאו מאוחר יותר באוטובוס.

עוברי אורח חילצו תינוקת בת 9 חודשים מרכב פרטי שנפגע בחוזקה וזו הובהלה לבית חולים. אף על פי כן, לרופאים לא נותר מה לעשות חוץ מאשר לקבוע את מותה. מותו של אביה בן ה-29 נקבע במקום התאונה. גורמים המעורים בפרטי הפרשה העריכו שהאב והילדה לא הצליחו לשרוד את עוצמת הפגיעה, למרות שהם היו חגורים היטב.

