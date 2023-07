"אתה לא ילד רע, פשוט נקלעת לסיטואציה נוראית": תמונות קשות מלאס וגאס שם רשויות החוק חילצו 6 ילדים מבית אימה בעיר. בתיעוד שצולם במצלמות האפוד של השוטרים שנכנסו ראשונים לנכס, אפשר לראות את הרגע שבו שניים מהילדים – אחד מהם רק בן שנתיים – מתגלים נעולים בתוך כלוב אילוף של כלבים.

בית המשפט בלאס וגאס אישר לפרסם את הסרטונים מהתקרית, שאירעה ב-11 ליוני. לפי דוח המקרה, שוטרים הגיעו לדירה אחרי שהוריהם של הילדים – טרוויס דוס (31) ואמנדה סטמפר (33) – נעצרו במרכז קניות ברחוב ממול. זמן קצר אחרי מעצרם, סטמפר סיפרה לשוטרים שדוס שלח לה תמונה של בנו בן ה-11 וכתב: "בעטתי לו בראש. אני חושב שהוא מת".

שוטרים מצאו בדירה 6 מתוך 7 הילדים הביולוגים של דוס. הצעיר ביניהם, בן השנתיים, הוא בנה הביולוגי היחיד של סטמפר. הילדים בהתחלה לא רצו לפתוח את הדלת ואחד מהם אפילו נשמע מתוך הדירה אומר לשוטרים: "אנחנו לא פצועים. אנחנו בסדר גמור". לבסוף, כעבור 15 דקות, הם פתחו את הדלת אחרי שאב הבית של מתחם הדירות שכנעה אותם.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שזה "מקרה ההתעללות הקשה ביותר שהם ראו מעולם". לדבריהם, הילדים היו מורעבים ונמצאו עם סימני אלימות עליהם. במסמכים שהוצגו בבית המשפט צוין שהילד בן ה-11 נמצא עם שטפי דם גדולים כל כך סביב עיניו, שהוא לא היה מסוגל לפקוח אותן.

בלשים שוחחו עם בן ה-11 בעקבות התקרית וזה חשף את מסכת ההתעללות בביתו. לדבריו, הוריו היו נועלים אותו בכלוב "כל יום, כל היום", ומאכילים אותו רק לעיתים נדירות. פעם אחת הוא אפילו נאלץ לחלוק צ'יפס יחיד מארוחת מקדונלד'ס עם שאר אחיו.

Police reports indicate the parents, Travis Doss and Amanda Stamper, are a pimp and sex worker. https://t.co/NYj8TuELMJ