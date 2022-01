"היא גזלה עשר שנים מהחיים שלי – אני מרגישה מחוללת": אישה בריטית קוראת לממשלה לחוקק חוקים נוקשים נגד מתחזים ברשת, אחרי שנפלה קורבן למעשה התחזות בלתי נתפס. קיראט אסי, אושיית רדיו מלונדון, סיפרה שהכל התחיל בשנת 2009, כשהיא הכירה באינטרנט אדם שהציג את עצמו בתור בובי, שלדבריו עבד כקרדיולוג.

מה שהתחיל כקשר ידידות עם בובי, אותו היא הכירה בפורומים של בני הקהילה הסיקית באנגליה, הפך עם הזמן לזוגיות מרחוק שנמשכה כמה שנים. למרות זאת, היא נחרדה לגלות בסופו של דבר שבובי בכלל לא קיים ובפועל, היא דיברה כל הזמן הזה עם סימראן בוהגל – בת דודתה הצעירה.

I interviewed the brave and tenacious Kirat Assi: ‘Bobby tried to destroy my hopes, my dreams, every part of my life’ https://t.co/3uuch6zcmc