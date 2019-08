בסוף יוני האחרון דווח כי ג'ורדן לינדזי, סטודנטית בת 21 מקליפורניה שיצאה לחופשה משפחתית חלומית באיי הבהאמה, הותקפה באכזריות על ידי כרישים במהלך פעילות שנירקול. כעת, הוריה, מייקל וקאמי, נחשפים לראשונה ומספרים מה באמת קרה ביום הכי נורא בחייהם. מייקל סיפר שלקבוצת התיירים היו מדריכים וכי הם התפצלו לשתי קבוצות - הוא היה בצד השני של החוף בקבוצה אחת, איפה שהיו חזירים ואילו בתו הייתה בפעילות המקבילה, של שנירקול במים. לפתע, הוא שמע מישהו צועק שנערה ננשכה על ידי כריש והוא מיהר לבדוק במה מדובר. כאשר הגיע לצד השני, הוא הבין שמדובר בבתו ואשתו. "קאמי אמרה שהיא שמעה את ג'ורדן צועקת 'אמא'", שחזר מייקל בריאיון ל-ABC news. "קאמי הביטה אחורנית וחשבה שדולפינים הקיפו אותה". תוך שניות ג'ורדן צעקה חזק יותר וקאמי הבינה שלא מדובר בדולפינים, אלא בכרישים. תוך כדי שסיכנה את חייה ושחתה לעבר בתה, אחד הכרישים תקף את ג'ורדן. View this post on Instagram A post shared by ABC7 Southern California (@abc7la) on Jun 26, 2019 at 10:44pm PDT קאמי עדיין לא ידעה מה קורה והיא צעקה לעבר בתה לשחות לכיוונה, אבל אז היא הבחינה שבתה לא מצליחה לשחות כמו שצריך. "קאמי הבינה שהכריש הראשון קרע את רוב הזרוע הימנית שלה", אמר האב. ג'ורדן הצליחה להגיע לקאמי, אך באותו רגע כריש שני תקף אותה וקרע את הרגל שלה. "הן שחו באיטיות וג'ורדן אמרה 'אמא, עוד כריש מגיע!', ואז הכריש השני פשוט תקף שוב. הוא פשוט לקח חתיכה ענקית ממנה - וזה היה הדבר האחרון שהיא אמרה". קאמי הבריחה את הכרישים כאשר הכניסה אגרופים לפנים שלהם. היא החזיקה את בתה מעל סלעים וחיכתה שם לסירה. השתיים נאספו במהירות חזרה לאי ושם פונו לאמבולנס שהעביר אותן לבית חולים בנסאו. למרבה הצער, ג'ורדן לא שרדה את הפציעות הקשות והוכרזה מתה ברגע שהגיעו לשם. קאמי כלל לא יכלה לדבר שוב על הטראומה הקשה והטרגדיה שספגה המשפחה. מייקל המשיך לדבר בשמה ואמר "קאמי לא אוהבת את הלילות בגלל שברגע שהיא עוצמת את העיניים היא שוב במים. היא ראתה את הבת המסכנה שלה מתה בזרועותיה וזה פשוט... זה פשוט מטורף". תקיפת הכריש הזו נחשבת לקטלנית ביותר בעשר השנים האחרונות באיי הבהאמה. כעת, הוריה מבקשים מהתיירים שמגיעים לאיים הללו להיות זהירים במיוחד במים ולוודא שהמדריכים שמלווים אתכם יודעים להעניק עזרה ראשונה ומחזיקים בציוד רפואי על הסירות. {title}





