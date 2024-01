יחידת הפצצות המקומית בסיאטל הוזעקה לדירה בעיר, אחרי שפועל בניין חשף רימון ממלחמת העולם השנייה, בזמן ששיפץ את חדר האמבטיה. הרימון, לפי דיווח של רשת ABC, היה לא פעיל.

התגלית הנדירה התגלתה במהלך השיפוצים השגרתיים, כאשר הפועל, ואדים, כפי שדווח בתקשורת המקומית, היה בטוח כי מדובר תחילה בצינור אוורור: "כשהתקרבתי אמרתי אלוהים אדירים, זה נראה כמו רימון".

לפני שפנה לרשויות, העביר הפועל את הממצא לבעל הבית. לאחר מכן הגיעה למקום משטרת סיאטל, שם ערכה כאמור חוליית הפצצות שלה הערכות שונות. חקירת המשטרה העלתה, בין היתר, תהיות אחרות באשר למיקום הרימון, שהוחבא בתא נגיש רק מארון, כפי שהתברר, ומצדו השני של הקיר - מה שמרמז על רצון להסתרה שהוביל לשאלות כיצד הונח שם ומדוע, ולכמה זמן נשכח.

"הם הזכירו משהו על מלחמת העולם השנייה ואיך חיילים משוחררים הגיעו הביתה והביאו איתם נשק ודברים, ומישהו אחסן את זה שם ואולי שכח מזה", ציין הפועל בפני הטלוויזיה המקומית, על נוהג הלוחמים להביא משדה הקרב מזכרות מסוג זה. עוד הוסיף כי זה היה כמעט בלתי אפשרי להבחין ברימון: "לא היית יודע אפילו אם היית מכניס את הראש לשם", אמר.