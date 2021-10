גבר בן 25 מניו ג'רזי, צפון-מזרח ארה"ב, נידון בימים האחרונים לבלות את שארית חייו מאחורי הסורגים, אחרי שהתברר להיות רוצח סדרתי. חאליל ווילר-ויבר נידון לרצות 160 שנות מאסר לאחר שהורשע ברצח של שלושת הנשים שרה באטלר, רובין ווסט וג'ואן בראון – את כולן הוא פיתה לפגוש בעזרת אפליקציית היכרויות ואז חנק אותן למוות.

ווילר-ויבר נתפס אחרי שחברותיה של באטלר הצליחו לחדור לחשבונות המדיה החברתיים שלה ולגלות את זהותו. מאוחר יותר, אחת הנשים קבעה איתו פגישה והזעיקה את המשטרה למקום. טיפאני טיילור, אישה נוספת שכמעט נרצחה על ידו, תיארה לשוטרים כיצד חטף אותה וניסה לרצוח אותה. ביום רביעי האחרון, טיילור פנתה אל הרוצח לפני הקראת גזר הדין וסיפרה איך חייה השתנו בעקבות התקיפה.

"החיים שלי כבר לא אותו הדבר", סיפרה. "אני כבר לא מתאפרת. אין לי חברים. אני כל הזמן סובלת מפראנויה. למרות זאת, אני שמחה שאני עדיין בחיים". טיילור הוסיפה לאחר מכן שהיא מקווה שבית המשפט יטיל את העונש הכבד ביותר על ווילר-ויבר, שכן הוא לא לקח אחריות או הביע חרטה על מעשיו.

ווילר-ויבר מכחיש עד עכשיו את מעורבותו במותן של שלושת הנשים וממשיך לכפור באשמה. אף על פי כן, רשויות האכיפה הצליחו לאסוף מספיק ראיות כדי להרשיע אותו – כולל שורת איכונים של הטלפון הנייד שלו שמוכיחים שהיה באזורים בהם שלושת הקורבנות נעלמו.

התובע, אדם וולס, תיאר בבית המשפט כיצד ווילר-ויבר רצח את שלושת הנשים בפרק זמן של כמה שבועות אחת מהשנייה. "הנאשם האמין שלאף אחד לא יהיה אכפת מהקורבנות", אמר וולס לפני הקראת גזר הדין. "הוא רצח אותן ואז המשיך בסדר היום שלו כאילו שום דבר לא קרה, אבל החיים של הנשים האלה חשובים".

רובין ווסט, בת ה-19 מפילדלפיה, הייתה הקורבן הראשון של הרוצח. היא תועדה במצלמת אבטחה נכנסת למכוניתו של ווילר-ויבר ב-31 באוגוסט, 2016. על פי החשד, הוא רצח אותה שעות ספורות לאחר מכן, החביא את גופתה במחסן נטוש ואז הצית את המקום. גופתה זוהתה רק שבועיים מאוחר יותר.

