רשויות החוק בארגנטינה עצרו בני זוג בחשד שרצחו נערה בת 14 ואז ניסו להסתיר את גופתה בתעלת מים במחוז מנדוזה, אשר במערב המדינה. כשבוע וחצי אחרי היעלמותה של פלורנסיה רומנו, חוקרי המשטרה חשפו את גופתה של הנערה, שנמצאה עם כוויות קשות בכל חלקי גופה – ראייה לכך שהחשודים ניסו להשמיד כל זכר לפשע המחריד.

על פי החשד של החוקרים, רומנו פותתה להגיע לביתו של פבלו ארנסיבה, קצב בן 32 עם רקע של הטרדה ברשת נגד קטינות. ממצאי החקירה מצביעים על כך שארנסיבה הזמין את בת ה-14 אליו הביתה ל"מסיבת בריכה" והבטיח להגיש לה אלכוהול. הנערה נראתה בחיים בפעם האחרונה כשעזבה את ביתה ב-12 בדצמבר.

מומחים לרפואה משפטית מדווחים כי מעבר לכוויות החמורות על גופתה של רומנו, נמצאו גם מספר שברים בראשה וחתך עמוק בצווארה. בלשים מאמינים כי הפציעות הן תוצאה של עימות שהתפתח בין הנערה וארנסיבה, אחרי שזה ניסה לאנוס אותה. חוקרים העידו גם שעל החשוד נמצאו שריטות רבות, אך ארנסיבה טען שהן תוצאה של משחק עם חתול.

במהלך החקירה, החשוד הודה שרומנו אכן הייתה בביתו, אך עזבה כבר בשעות הצהריים. הוא נעצר יחד עם בת זוגו, מקיילה מנדז (27), אחרי שבלשים איתרו שרידי דם בביתו. השניים מואשמים כעת ברצח של הנערה. נכון לעכשיו, לא ברור מה הוביל את החוקרים לחשוד במעורבותה של מנדוזה.

פרשת הרצח של רומנו קיבלה תפנית מצמררת אחרי שהתברר ששכנים של ארנסיבה דיווחו למוקד המשטרה על פעילות חשודה בביתו בערב הרצח. על פי הפרסומים באתר החדשות Cronica, גבר מקומי התקשר לדווח על צרחות אימים שבוקעו מביתו של הקצב, אך אף שוטר לא הגיע למקום.

המשטרה במחוז מנדוזה בוחנת כעת מדוע לא הוזעקו כוחות לביתו של החשוד. גורם המעורה בפרטי התקרית העיד בפני כתבים כי המוקדן לא הצליח לאתר את כתובתו של ארנסיבה במערכת וחשד כי השיחה היא מתיחה. המוקדן אז ניתק את השיחה ולא העביר את פרטי התקרית לממונים עליו. בעקבות התקרית, המוקדן הושעה מתפקידו.

"Courage Is Contagious" Following the murder of 14-year-old Florencia Romano, the Palace of Justice was set on fire to protest the murder of women in Argentina. Justice is not sought in palaces, sought in the streets, and greetings are given to the resistance Argentine people. pic.twitter.com/H6rpe1sSB5