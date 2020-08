אוסטרליה: מטיילת שצללה בשונית אלמוגים נמחצה על ידי שני לווייתנים – וסובלת מפגיעות חמורות.

צעירה בת 29 נותרה עם צלעות שבורות ודימומים פנימיים, לאחר שהלווייתנים גדולי הסנפיר, שמשקלם יכול להגיע עד 30 טון, פגעו בה.

עדי ראייה סיפרו שהיה זה נס שהיא שרדה את התקרית שאירעה במהלך טיול צלילה קבוצתי שהיא ערכה בשונית ניגאלו. הצעירה הוטסה לבית החולים רויאל פרת', שם היא מאושפזת ביחידת הטראומה במצב קשה אך יציב.

צוללנים נוספים נפצעו מהלווייתנים, וקיבלו טיפול בשל חתכים וחבורות בגופם. מאט וינטר, דובר חברת הטיולים בניגאלו, סיפר כי האירוע נחקר כעת: "זו תאונה יוצאת דופן. זה פשוט אחד הדברים שקורים עם חיות בר באוקיינוסים". לדבריו, האישה התקרבה כנראה יותר מדי ללווייתן צעיר ולאמו, מה שהוביל לכך שאמו הרגישה צורך להגן עליו. צילום: shutterstock

האישה סבלה מכאבים רבים כשהוצאה מהמים ומצבה עדיין מוגדר קשה. קבוצת הצוללנים הייתה במרחק כמה מאות מטרים מהחוף בזמן שאירעה התאונה. לא ברור כלל איך זה קרה, היות והמשתתפים בסיור הצלילה מחויבים להישאר במרחק של לפחות 15 מטר מהענקים הימיים.

בהצהרה של הרשות הממשלתית האוסטרלית שאחראית על הפארקים והגנים הלאומיים באוסטרליה (The Department of Biodiversity, Conservation and Attractions, DBCA) נמסר כי שחייה עם הלווייתנים גדולי הנספיר כרוכה ב"סיכון מובנה כלשהו". לדברי הרשות, כמעט 10,000 איש שחו עם הלווייתנים מאז שנת 2016, כאשר לא היו אירועים דומים אשר הובילו לפציעות קשות.

View this post on Instagram Ningaloo wonderland . . . www.jesshaddenphoto.com . . . #protectwhatyoulove #wildlifeconservation #oceanphotography #madeofocean #oceanecean #exmouth #coralbay #ningalooreef #australiacoralcoast #yesbbcearth #ausgeo #justanotherdayinwa #uw #uwphotophotograohy #underwaterpics #underwaterworld #underwaterlife #underwaterphoto #waterlust #discoverocean #coralreef #oceaneyes #protectningaloo #ningaloo #amazingcoralcoast #coral #halfinhalfout #mynikonlife #nauticamhousings #waterlust #beachvibes A post shared by Jess Hadden Photo Gallery (@jesshaddenphoto) on Aug 1, 2020 at 8:07pm PDT

שונית ניגאלו בחוף האלמוגים באוסטרליה ידועה במגוון החיים הימיים שבה, והיא אחד ממקומות התיירות הידועים ביותר במדינה. אזור זה הוא ביתם של 45 אלף לווייתנים גדולי סנפיר, אשר נחשבים כבעלי חיים שבטוח לשחות לצדם, למרות שאורכם יכול להגיע ל-16 מטרים.

אורך החיים של לווייתנים מסוג זה הוא 60—80 שנה, והם מגיעים לבגרות בגיל 12. הנקבות ממליטות צאצא אחד בלבד כל 2-3, והן מתחילות זאת בגילי 11-15 שנה.