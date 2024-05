רשויות החוק במדינת מסצ'וסטס עצרו אישה מקומית לאחר שהתברר שהיא התחזתה לנערה ונרשמה למספר מוסדות חינוך. לפי ממצאי החקירה, שלבּי יואיט (32) השתמשה בזהות בדויה כדי להירשם לשלושה בתי ספר באזור העיר בוסטון. היא התחזתה בהתחלה לנערה בת 16 ומאוחר יותר גם לנערה בת 13, וטענה שהיא סובלת ממחלה גנטית נדירה שגורמת לה להיראות מבוגרת יותר. בהמשך, היא אפילו הצליחה לרמות זוג מקומי כדי שיסכימו להיות המשפחה האומנת שלה.

במסמכים שפורסמו בבית המשפט צוין כי ההונאה של יואיט החלה בדצמבר של 2021, כמה שנים אחרי שאמה וסבה הלכו לעולמם והורישו לה סכום של מיליון דולר. בת ה-32 – עובדת סוציאלית במקצועה – התחזתה בהתחלה לנערה בת 16 בשם דניאלה בלייק הררה וטענה שהייתה קורבן של סחר בנשים. במשך 7 חודשים היא למדה בביה"ס התיכון ע"ש ג'רמייה אי. בורק, ואז עברה לתיכון ברייטון שם היא למדה במשך חודשיים. לאחר מכן, היא שינתה את זהותה לנערה בת 13 בשם אלי בלייק ונרשמה ללימודים בבי"ס תיכון אחר בבוסטון.

Social Worker Shelby Hewitt, a woman in her 30s with a graduate degree, is accused of assuming the identity of a real child in state custody to pose as a student as young as 13 at three Boston area schools ... all while working for the Department of Children and Families. pic.twitter.com/XAOcm4FsaO