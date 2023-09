אושיית רשת עם יותר מ-2 מיליון עוקבים נידונה למאסר אחרי שהורשעה בעברת הסתה. לינה לוטפיאווטי (Lina Lutfiawati) הסתבכה עם רשויות החוק באינדונזיה אחרי שהעלתה לטיקטוק תיעוד שלה אוכלת עור של חזיר.

בסרטון אפשר לראות את לינה יושבת במזנון באי באלי ומולה מנת אורז עם עור חזיר מטוגן. אושיית הרשת אז אומרת "בַּסְמָלָה", מכניסה את המעדן הפריך לפיה ועושה פרצוף חמוץ למצלמה – ראיה לכך שהמנה לא מוצאת חן בעיניה.

הסרטון של כוכבת הרשת – שמזדהה כמוסלמית – עורר זעם ברשתות החברתיות וככל הנראה, הוביל את אחד מתושבי המדינה להגיש נגדה תלונה. בחודש מאי האחרון, בת ה-33 נעצרה על ידי רשויות החוק האינדונזיות בחשד להסתה. גורמים המעורים בפרטי המקרה טענו נגדה שהיא "אכלה בכוונה את עור החזיר בידיעה שהיא מוסלמית".

לינה הורשעה בעברה המיוחסת לה וביום שלישי נידונה לשנתיים מאסר. כמו כן, אושיית הרשת תידרש לשלם קנס של 250 מיליון רופי אינדונזי (כ-16,250 דולר), אחרת מאסרה יוארך ב-3 חודשים נוספים. השופט בדיון הטיח בלינה האשמות ואמר: "העלית לרשת ביודעין תוכן שנועד להסית נגד ציבור שלם על בסיס דתו". אושיית הרשת הגיבה לגזר הדין החמור בשיחה עם ערוץ החדשות האינדונזי MetroTV ואמרה: "אני יודעת שעשיתי טעות, אבל בחיים לא ציפיתי לעונש קיצוני כל כך".

