רצח את ארוסתו אחרי שגילתה את הסוד שלו

רודריק דיקין וואייט (38) ממזרח לונדון, רצח באכזריות את ארוסתו, איימי פארסונס (35), לאחר שזו החליטה לעזוב אותו בין היתר בשל התתחביב שלו להתלבש בבגדי נשים.

הרצח האיום התרחש בדירתם בחודש אפריל האחרון. בזמן שפארסונס הייתה במקלחת, וואייט ניגש אליה מאחור עם מוט ברזל והיכה בראשה נמרצות. הוא השאיר אותה לדמם למוות מהפציעות הקשות שלה, כשהיא עירומה במקלחת.

משפטו של וואייט נערך במהירות, כאשר לפני מספר ימים הוחלט שהוא אשם בכל העבירות המיוחסות לו, והשופט ג'ון לאפרטי גזר עליו עונש מאסר של 17 שנה, ללא אפשרות חנינה. לדבריו, "פארסונס נרצחה בדרך הכי מחרידה, פראית וברוטלית שיכולה להיות".

BREAKING: Roderick Deakin-White sentenced to life in jail with non-parole period of 17 years for the bashing murder of his fiancée Melbourne woman Amy Parsons @9NewsAUS pic.twitter.com/P27yIl5UAm