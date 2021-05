מעורבותה של בלה חדיד במחאות נגד ישראל בעיר ניו יורק ממשיכה להדהד ברשתות החברתיות וכעת, גולשים הבחינו שהיא העלתה לחשבון האינסטגרם שלה תמונה של וואסים אוואוודה (Awawdeh) – בן 23 שנעצר בימים האחרונים בגין תקיפה של גבר יהודי.

תמונתו של אוואוודה עלתה בפוסט של חדיד מלפני שבוע, יחד עם שבע תמונות נוספות. בתיעוד אפשר לראות את החשוד יושב על מכסה מנוע של טנדר לבן, כשהוא מרים עם ידו השמאלית קביים. נכון לעכשיו, אין אינדקציה לכך שהדוגמנית הפופולרית מכירה את החשוד. אף על פי כן, הותר לפרסום שאוואוודה השתמש באותם קביים בשביל לתקוף את יוסף בורגן בן ה-29.

ממצאי חקירת המשטרה חושפים כי התקרית ארעה ב-20 במאי (4 ימים אחרי ההפגנה שבה השתתפה חדיד), אחרי שאוואוודה ועוד כמה מפגינים התנפלו על בורגן והיכו אותו. קורבן התקיפה תיאר מאז כיצד החבורה הקיפה אותו ותקפה אותו באכזריות. "הם בעטו בי ונתנו לי אגרופים". סיפר. "אחד מהם הרביץ לי עם קביים, אחד אחר עם דגל". בורגן הוסיף שהתעוור בשלב מסוים, אחרי שהתוקפים ריססו אותו עם גז פלפל.

אוואוודה נעצר יום למחרת והובא לתחנת המשטרה ברובע ה-5. החשוד צולם כשהוא אזוק ועדיין מחזיק בקביים בהם השתמש כדי לתקוף את בורגן. מאוחר יותר, התברר שהוא שוחח עם אחד הסוהרים על התקרית וכלל לא הביע חרטה על מעשיו.

"אם הייתי יכול לעשות את זה שוב, הייתי עושה את זה", אמר אוואוודה לסוהר. ביום שבת האחרון, התובע חזר על דבריו בדיון המשפטי והוסיף כי החשוד ציין: "אין לי שום בעיה לעשות את זה עוד פעם". על פי כתב התביעה, התקיפה בוצעה ללא כל התגרות וכללה גם שורה של גידופים גזעניים, ביניהם "יהודי מ**יין" וגם "ז*ן על ישראל – חמאס יהרגו את כולכם".

אוואוודה מואשם כעת בסדרת עברות, כולל תקיפה, הטרדה בנסיבות מחמירות (פשע שנאה), אחזקת נשק שלא כחוק ועוד. סכום שחרורו בערבות עומד כעת על 10,000 דולרים.

In this video, Awawdeh’s limp is evident, matching up with man circles in red holding a crutch in @bellahadid’s IG post. pic.twitter.com/pDvGmg4ZCA