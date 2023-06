"היא למדה את כל מה שהיא יודעת על הישרדות מסבתא שלה": כלי התקשורת בקולומביה פרסמו ביממה האחרונה שמשלחת החיפוש בג'ונגלים בדרום המדינה הצליחה למצוא ארבעה ילדים נעדרים ששרדו התרסקות מטוס קל בתחילת חודש מאי. כעת בני משפחתם של השורדים חשפו כי לסלי – האחות הגדולה מבין הילדים – היא זו שהחזיקה את כולם בחיים כנגד כל הסיכויים במשך כל כך הרבה זמן.

ארבעת הילדים – לסלי (13), סולייני (9), טיאן נוריאל (4) והתינוקת כריסטין (11 חודשים) – שהו ביערות הגשם 40 יום, אחרי ששרדו את התרסקות המטוס הקל שגרמה למותם של אימם ועוד שני בני אדם. אתמול דווח כי הצבא מצא את הילדים במרחק של כ-3.5 ק"מ מזירת ההתרסקות, לאחר שכלב בשם ווילסון שסייע בפעולות החילוץ איתר אותם. הם אובחנו בזירה עם סימני התייבשות ועקיצות חרקים, ומשם הוסקו משם לבית חולים בבוגוטה.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

After 40 days in the Colombian rainforest, all four children who had been missing since the plane they were traveling in crashed have been found alive. “They achieved an example of total survival that will go down in history,” said President Gustavo Petro. https://t.co/5Nllp58KtA — New York Times World (@nytimesworld) June 10, 2023

בעקבות החדשות הטובות מקולומביה, רבים תהו כיצד הילדים – בני שבט וויטוטו (Witoto) – הצליחו לשרוד את התנאים הקשים בג'ונגל במשך יותר מחודש. דמריס מוקוטוי, דודתן של הילדים, התייחסה לנושא בשיחה עם אתר החדשות הלטיני Caracol וטענה שלסלי וסולייני נהגו לשחק "משחקי הישרדות", מה שסייע להן ולשאר הילדים לחיות ביערות הגשם כל כך הרבה זמן.

"היה להן משחק שבמסגרתו הן היו יוצאות אל היער ומקימות לעצמן מחנה", סיפרה מוקוטוי. "חוץ מזה, לסלי מכירה היטב את הפירות האכילים והרעילים בג'ונגל, וגם יודעת לטפל בתינוקות". גורמים המעורים בפרטי מבצע האיתור והחילוץ סיפרו שמצאו ביער גומיות לשיער, בהן בת ה-13 ככל הנראה השתמשה כדי לבנות מחסות לה ולאחיה.

Eldest of four siblings lost in Colombian jungle used skills she learned from grandmother’s survival games to keep kin alive for 40 days https://t.co/0Fzh1dloq9 pic.twitter.com/bKZP8sKfL7 — New York Post (@nypost) June 11, 2023

בסוף חודש מאי פרסמנו כיצד שבטי הילידים באזור ערכו טקסים מסורתיים שבהם "פנו אל הג'ונגל וביקשו ממנו להחזיר את הילדים בשלום". פטימה ולנסיה, סבתה של לסלי, אמרה מאז שהיא מוקירה תודה ל"אמא אדמה" וליערות הגשם ש"שמרו על הילדים". "לסלי הכינה להם אוכל ואמרה להם איזה פירות אפשר לאכול", הוסיפה ולנסיה.

ג'ון מורנו, אחד ממנהיגי שבטי הילידים באזור, התייחס להשתלשלות האירועים ואמר שלאורח החיים של בני שבט וויטוטו היה תפקיד מכריע בהישרדותם של ארבעת האחים. "הם ניצלו את הידע שרכשו מהסביבה שלהם ושרדו בתנאים בלתי נתפסים", אמר. "הם חיו לבדם בג'ונגל במשך 40 יום, בזכות ידע שעבר אצלם מדור לדור".