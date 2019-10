חג המולד, 1985. ליסה סטייסי, בת 19 ואם לתינוקת בת 4 חודשים, עושה את דרכה למלונית "רואדווי" בעיירת אוברלנד פארק, אשר במדינת קנזס. היא בדיוק השתחררה ממקלט לנשים מוכות בדרכה להתחיל את חייה מחדש. עם הבטחה לעבודה חדשה באזור שיקאגו, מעון לטיפאני התינוקת והתקווה לעתיד טוב יותר, היא נפגשה עם איש עסקים מאילינוי שהזדהה בתור ג'ון אוסבורן – רק שזה לא היה שמו האמיתי. למעשה, אף אחת מהבטחותיו לא היו אמיתיות ובמציאות, ליסה עשתה את דרכה היישר לידיים של האדם שירצח אותה באכזריות. שבועיים מאוחר יותר, בני משפחתה של ליסה דיווחו על היעלמותה של לרשויות האכיפה, אך היא מעולם לא נראתה בחיים מאז וגופתה מעולם לא אותרה. יוני, 2000. כוחות המשטרה של עיירת לה סיין, קנזס, פושטים על החווה של ג'ון אדווארד רובינסון עם צו חיפוש. הם מגיעים לשם לאחר שהוגשה נגדו תלונה על תקיפה מינית של אישה מקומית וגניבה של מספר צעצועי מין. שורה של סוכנים החלו לסרוק את הנכס, עד שהם הגיעו לשתי חביות פלדה חשודות. בפנים, הם מצאו את גופותיהן של שתי נשים: איזבלה לוביקה (21) וסוזט טרוטן (28). במקביל לתגלית הזוועתית, סוכנים ממדינת מיזורי פשטו על יחידת אחסון של רובינסון במדינה ושם הם מצאו שלוש חביות נוספות אשר הכילו קורבנות נוספים: בוורלי בונר (49), שילה פיית' (45) ובתה דבי (15). כולן נרצחו באותה שיטה – חבלה קהה לראש עם פטיש. רובינסון נעצר ומואשם ברציחתן של 5 נשים, אבל הזוועה לא נגמרת שם. "The Internet's First Serial Killer": John Edward Robinson, The "Internet Slavemaster" https://t.co/yDAVeRmAwz pic.twitter.com/gqui2Y7NZA — DiscoveryID (@DiscoveryID) June 7, 2017 מאוחר יותר באותו יום, סוכנים דופקים על דלתם של דון והלן רובינסון – אחיו וגיסתו של ג'ון. הם דורשים לשוחח עם בתו הגדולה, הת'ר (16). כאשר ההורים מנסים לברר במה מדובר, הם מקבלים תשובה שמחריבה את עולמם: ג'ון א. רובינסון הוא רוצח ה-Slave Master והת'ר היא החוליה החסרה שמקשרת אותו לרצח של נערה משנות ה-80. ליתר דיוק, לרצח של ליסה סטייסי בחג המולד של 1984. רוצח ה-Slave Master רובינסון חרט את שמו בספרי ההיסטוריה של ארה"ב בתור אחד הרוצחים הסדרתיים הבולטים של שנות ה-90. בשנת 2003, הוא הורשע ברציחתן של שלוש נשים בסביבת קנזס – על שניים מהם נגזר עליו עונש מוות. שנתיים מאוחר יותר, הוא לקח אחריות על עוד חמש קורבנות, הכוללים בין היתר גם את ליסה סטייסי. למרות זאת, ישנם חוקרים הסבורים כי מניין הקורבנות האמיתי שלו גבוה יותר מ-10. רובינסון קיבל במרוצת השנים את הכינוי רוצח ה-Slave Master בגלל הנטייה שלו להכיר את קורבנותיו באתרי אינטרנט ופורומים של סאדו-מאזו. הוא נהג לכנות את עצמו באתרים בתור ה"מאסטר", מה שהיווה דגל אדום עבור רבים באתר. רבים בקהילה נמנעים מלכנות את עצמם בשמות שמרמזים על נטייה לדומיננטיות במערכת היחסים, אפילו אם הם התעניינו בכך. בפועל, מאחורי הכינוי המחשיד הסתתר אדם חולני וברוטלי. רובינסון ניצל את נשות הקהילה בשביל למלא את הפנטזיות האלימות שלו. הוא ידע היטב מהם חוקי המשחק במפגשים עם אותן נשים והוא הצליח לעוות אותם לצרכיו האישיים – ועל ידי כך לרצוח חמש נשים. למרות זאת, המניע מאחורי הרצח הזוועתי של ליסה סטייסי היה אחר לגמרי. 6.) The Lisa Stasi case. A serial killer named John E. Robinson promised her a better career, kidnapped and murdered her, stole her infant child, sold the baby to his brother and sister-in-law and raised her for 15 years before the girl found out. pic.twitter.com/5kCuob42pH — FRANKLIN SAINT STAN (@Cindtrillella) May 1, 2018 Heather Robinson on learning her biological mother Lisa Stasi was killed and had not put Heather up for adoption: "Everything that I had fantasized and created about Lisa was completely taken away." Heather shares her story Friday at 9|8c on ABC 20/20. https://t.co/h0Ww9nGanw pic.twitter.com/VvvTmPg69e — 20/20 (@ABC2020) October 2, 2019 ימים ספורים אחרי שאבד הקשר עם האם הצעירה, רובינסון טלפן אל אחיו ויידע אותו שהוא הצליח להגשים לו חלום. זאת הייתה תקופה ארוכה שדון והלן ניסו להביא ילדים לעולם, אך ללא הצלחה. הם אפילו ניסו להפוך למשפחה מאמצת, אבל נקלעו לקשיים בירוקרטיים. באותו יום, באותה שיחה גורלית, רובינסון הודיע לאחיו שהוא בשלבים מתקדמים לאמץ עבורו תינוקת שאמה שמה קץ לחייה – אותה תינוקת הייתה טיפאני סטייסי. כמה ימים לאחר מכן, הוא הופיע בדלת ביתם עם התינוקת ושורה של מסמכים משפטיים מזויפים. מאז, היא הפכה להת'ר רובינסון. חוקרים מאמינים כי דון והלן לא היו מודעים לעובדה שג'ון, איש משפחה ואדם מכובד בקהילתו, היה רוצח סדרתי. כמו כן, הם ככל הנראה לא היו מודעים לאמת המזעזעת שמאחורי תהליך האימוץ הבלתי חוקי של בתם הגדולה. סעיפי האישום טלטלו את בני המשפחה ובמיוחד את הת'ר. על פי הדיווחים, היא תמיד ידעה שהלן ודון הם לא הוריה הביולוגיים, אך שום דבר לא יכול היה להכין אותה למעשים של הדוד שלה – או לעובדה שאמה הייתה אחת הקורבנות שלו. בריאן גריידי, הסנגור של הת'ר, דון והלן, התייחס לפרשה בתגובה לכלי התקשורת ואמר: "מעולם לא הסתירו ממנה את זה שהיא מאומצת. הוריה אמרו לה את זה. כעת, כשפרטים חדשים הנוגעים לנסיבות האימוץ שלה התבררו לכולם, בני המשפחה עושים כמיטב יכולתם למזער את הנזק – שזו כמובן משימה קשה מאוד". אף על פי שגופתה של ליסה סטייסי מעולם לא נמצאה, החוקרים הצליחו לברר את זהותה האמיתית של הת'ר לאחר שהתאימו את המטען הגנטי שלה לזה של אביה – קארל סטייסי. זה הספיק עבור התובעים להאשים את רובינסון ברצח של ליסה וחטיפה של בתה. "אני אמצא אותה" כיום, הת'ר עדיין משתמשת בשם שניתן לה על ידי הוריה המאמצים, אך היא מספרת כיצד הגורל האכזר של אמה רודף אותה. בריאיון לרשת החדשות ABC, היא סיפרה כי הידיעה שאמה לא מסרה אותה לאימוץ מרצונה החופשי לא נותנת לה מנוח. "העובדה שהיא לא רצתה למסור אותי רק מחמירה את המצב מבחינתי", היא מספרת. "באותו רגע שהבנתי מה קרה באמת, כל מה שדמיינתי לגבי אמי – כל הנרטיב שיצרתי לעצמי בראש – נשדד ממני". לטענתה, בני המשפחה התקשו להאמין שג'ון היה רוצח סדרתי ולמרות זאת, הידיעה הזאת רק אישרה את תחושות הבטן שלה. "כשגיליתי שהוא היה רוצח סדרתי לא הרגשתי כלום", הוסיפה הת'ר. "זה לא זעזע אותי שהדוד שלי עשה את הדברים האיומים האלה. אם כבר, זה רק חיזק אצלי את התחושה שאני לא משוגעת. שהתחושה הנוראית הזאת להיות בסביבתו, האנרגיות הרעות שהוא שידר, הכל היה אמיתי לחלוטין – ולא משהו שהמצאתי בראש". View this post on Instagram A post shared by Crime Diet (@crimediet) on Aug 10, 2019 at 5:03pm PDT לאחרונה, בגיל 34, הת'ר יצאה למסע לגלות את מקום קבורתה של אמה הביולוגית. "המחשבה שאני הייתי באותו חדר עם אמי בזמן שרצחו אותה רודפת אותי כל חיי", היא מספרת. "האם אני אמצא שקט נפשי אם אני אמצא אותה? בוודאי. אני מתכוונת למצוא אותה. אני אמצא אותה". מאז ההרשעה שלו בשנת 2003, רובינסון יושב באגף הנידונים למוות של בית הסוהר "אל דוראדו" בקנזס ומסרב לחשוף את מקום הימצאה של סטייסי וקורבנות אחרים. כמו כן, הוא עדיין שומר בסוד את הדברים שהוא עשה לקורבנותיו ולפי הלך הרוח שלו, מסתמן שהוא גם לעולם לא יספר – שכן זו הדרך האחרונה שלו לשלוט בתהליך החקירה ואולי אפילו לדחות את גזר דינו. מה צופן העתיד עבור הת'ר רובינסון? איש לא יודע, אולי מסע החיפוש של הת'ר יוביל אותה לחביות נוספות שעדיין מחכות שיפתחו אותן, לשרידים של קורבנות נוספים שעדיין מחכים שיחשפו אותם. {title}





