נולדה במשקל של 300 גרם – ושרדה כנגד כל הסיכויים

רופאים בגרמניה הצליחו להציל תינוקת שנולדה בשבוע ה-24 ובמשקל זעום של 300 גרם בלבד. לפי הודעת המרכז הרפואי באוניברסיטת העיר מגדבורג, הפגה נמנית בין התינוקות הקטנים ביותר שנראו במדינה.

למרות סיכויי ההישרדות הנמוכים, הצוות הצליח לייצב את מצבה וללוות אותה בתהליך החלמה ממושך. ד"ר ראלף בטגר, רופא בכיר בפגייה של ביה"ח, הדגיש: "טיפול במקרה כזה דורש מומחיות ברמה גבוהה מאוד".

התינוקת חוברה למכונת הנשמה במשך שבעה שבועות וניזונה דרך עירוי, תוך הגנה מתמדת על עורה ואיבריה הרגישים. בזמן הזה רופאים וידאו שהיא לא סובלת מסיבוכים נוירולוגיים או מזיהומים.

על פי דיווח של ה-BILD, אחד מכל ארבעה פגים שנולד בתנאים כאלה שורד. למרבה המזל, התינוקת הזעירה הצליחה בסופו של דבר לנשום בכוחות עצמה ושוחררה לביתה תשעה שבועות אחרי תאריך הלידה המשוער שלה. לדברי הצוות, לא נרשמו סיבוכים חמורים, והיא נחשבת כיום בריאה לחלוטין – נתון חריג במקרים של פגים במשקל נמוך כל כך.