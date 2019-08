קאסידי סטיי, השורדת היחידה של הרוצח שלקח את חייהם של כל בני משפחתה, נחשפה לראשונה במשפט שסוף סוף נפתח נגדו וסיפרה על הזוועות שהתחוללו באותו יום טרגי.

הרציחות המדוברות שזעזעו את כל ארה"ב קרו בתשיעי ביולי 2014, אז - כפי שסיפרה קאסידי בעדותה - הגיע מישהו במדי פד-אקס ודפק על דלת ביתם. היא זכרה שהוא החזיק כרית עטופה היטב בנייר דבק. כאשר היא אמרה שהוריה אינם בבית, האיש עזב אך חזר כמה דקות מאוחר יותר ונכנס בכוח לבית - אז האימה החלה.

קאסידי סיפרה בבית המשפט שהיא התפללה בזמן שהאיש, רון הסקל, החזיק אותה ואת אחיה ואחיותיה באיומי אקדח. מה שקאסידי לא ידעה באותו זמן הוא שרון הוא בכלל הבעל לשעבר של דודה שלה מלני - האחות של אמה. ככל הנראה, רון רצה לרצוח את אחות אשתו לשעבר וכל משפחתה רק משום שהיא עזרה למלני בתהליך הגירושים.

