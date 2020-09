אם צעירה מסין הפכה לשיחת היום,בשל תגובתה המהירה לאירוע רפואי שהתחולל בבניין הדירות שלה. בסרטון שתועד במצלמת האבטחה של המעלית, אפשר לראות כיצד האם מניחה את תינוקה בן החצי שנה על רצפת הבניין בשביל לערוך החייאה לקשישה שהתמוטטה במעלית בגלל אירוע לבבי.

בתיעוד הדרמתי שפורסם בסוכנות ידיעות ממשלתית, אפשר לראות את הרגע האיום בו הקשישה מתמוטטת על רצפת המעלית אחרי שלקתה בהתקף לב. הראשונה למצוא אותה הייתה האם הצעירה, שחיכתה מחוץ למעלית עם תינוקה בידה ואשר במקרה עובדת בתור אחות בית חולים.

האם אז מניחה את תינוקה על הרצפה ומתחילה לבצע פעולות החייאה בקשישה האלמונית. בשלב מסוים, היא אפילו גוררת אותה אל מחוץ למעלית בשביל להמשיך את הפעולות במסדרון. בסוף הסרטון, אחד השכנים יוצא מדירתו בשביל לסייע לאם – אשר מבקשת ממנו להרים את תינוקה מהרצפה וליצור קשר עם שירותי ההצלה.

Putting her 6-month-old baby on the ground outside, a young mother in Xunyang, Shaanxi rushes into the elevator to save an elderly lady who suffered a sudden heart attack and fainted. The mom, previously working as a nurse, knows that life comes first. https://t.co/t2ferdfewv pic.twitter.com/46GxGKj8rC