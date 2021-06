פרשת היעלמותה של סטודנטית אמריקאית למשפטים במערב רוסיה הפכה לחקירת רצח, אחרי שגופתה נמצאה ללא רוח חיים ביער השוכן באזור ניזני נובגורוד, מזרחית למוסקבה. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי קת'רין סרו, בת 34 ממדינת קליפורניה, נעלמה ב-15 ביוני אחרי שעלתה על רכב עם גבר זר.

בקי סרו, אמה של הסטודנטית, סיפרה שבתה הזמינה הסעה באפליקציית Uber אך החליטה מסיבה כלשהי לעלות על רכב שעצר לה קודם לכן. בשלב מסוים, קת'רין שלחה לה הודעה ובה הביעה דאגה מפני הנהג.

Distressing news: Catherine Serou, an American studying in the Russian city of Nizhny Novgorod, has been missing since Tuesday. The last sign of life was a text message to her mother in the US: "In a car with a stranger. I hope I'm not being abducted." pic.twitter.com/nl2UHYExJG