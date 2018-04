סיפור האהבה השנוי במחלוקת של סטיבן פליידל ובתו קייטי זעזע את אזרחי ארה"ב בתחילת השנה, אך מסתמן שזאת הייתה רק ההתחלה. על פי הדיווחים בכלי התקשורת האמריקאים, פליידל החליט לשים קץ לחייו לאחר שרצח את אשתו קייטי - בתו הביולוגית בת ה-20, בנם המשותף בנט - שהוא למעשה גם נכדו בן ה-7 חודשים ואת אנת'וני פוסקו, אביה המאמץ של קייטי בן ה-56.

מסתמן כי פליידל ביצע את הרצח המזוויע בגלל שקייטי החליטה להיפרד ממנו. השניים נעצרו בינואר האחרון והואשמו בגילוי עריות, ניאוף ותרומה לדבר עבירה. מאז המשפט, הרשויות אסרו על הזוג הנשוי להיפגש – והפרידה ככל הנראה קרתה על רקע האיסור הזה.

באתר החדשות הבריטי Metro מדווחים כי פליידל עקב אחריה עם מכוניתו כשזו חזרה מקניות עם אביה המאמץ. כאשר קייטי עצרה את רכבה בצומת, פליידל חסם אותם עם רכבו וירה עליהם. קורבנות הרצח ספגו מספר פגיעות ירי באזור בית החזה והראש – ומתו במקום.

לפני שהוא ביצע את הירי הקטלני, פליידל רצח גם את בנט בביתו בקינגסדייל, אשר בצפון קרוליינה. לאחר שהוא ביצע את הרצח המשולש, הוא הפנה את הנשק לעברו והתאבד במקום. ג'ים מור, שכן של קייטי, הגדיר את הרצח בתור "אקט חולני ועצוב". כמו כן, הוא הוסיף שהעובדה שהוא החליט לרצוח את "בנו התמים" היא מזעזעת.

Incest leads to triple murder-suicide! Steven and Katie Pladl, father and daughter in NC incest case, their love child, Katie’s step-dad, dead in multi-state killing rampage https://t.co/esTJAYxizA pic.twitter.com/N41hpBHhhd

20-year-old Girl, Katie Pladl, turned "step-mom" to her younger siblings after she married her own father, Steven Pladl, 42, and welcomed a child with him in Richmond, West Virginia. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/3fGd1bULf7