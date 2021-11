חיפושים אחר סטודנטית מניו ג'רזי שנעלמה ב-10.11 הסתיימו בטרגדיה, כאשר התגלה שהיא נפלה למותה דרך פיר האשפה מהקומה ה-11 של הבניין בה גרה.

גופתה של ג'סטין גרוס בת ה-19, סטודנטית בפן סטייט (האוניברסיטה של פנסילבניה), התגלתה יומיים לאחר שנעלמה, באתר אשפה גדול. ככל הנראה, הגופה הגיעה לשם על ידי המשאית שערכה פינוי אשפה עירוני בבוקר היעלמותה של ג'סטין.

לאחר שבחנו את מצלמות האבטחה של הבניין, חוקרים הסיקו שג'סטין נכנסה לבדה לחדר האשפה בקומה ה-11. הממצאים גרמו לחוקרים להאמין כי מדובר בתאונה, עם זאת המשטרה עדיין מחכה לתוצאות בדיקת רעלים וניתוח לאחר המוות.

Community members gathered at Beaver Terrace Thursday night to honor the life of Justine Gross, a 19-year-old Penn State student who police found dead last week after previously being reported missing. pic.twitter.com/Lrf37vTs7O — Onward State (@OnwardState) November 19, 2021

אמה של ג'סטין, פרנסואז, אמרה בהצהרה לתקשורת כי למרות שהמשטרה חושדת בתאונה, היו גורמים נוספים ברקע שהיא רוצה שייחקרו. לדבריה, החברות של בתה אמרו לה כי זמן קצר לפני שנפלה למותה, ג'סטין נפגשה עם גבר בקומה השביעית בבניין ועישנה איתו מריחואנה בדירתו. צילומי האבטחה אכן מאשרים כי ג'סטין נראית יוצאת מדירתו של האיש ולאחר מכן, ככל הנראה, נכנסת לבדה לחדר האשפה. כלומר שהדייר היה האיש האחרון שראה אותה בחיים. עוד אמרה האם כי הוא מודאגת מהתקשורת האחרונה של בתה, שכתבה לחברה בהודעה ש"משהו קרה הרגע". נכון לעכשיו, החוקרים לא חושדים באירוע פלילי אך כל הכיוונים נבדקים.