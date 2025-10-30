קייטלין טרייסי, בכירה לשעבר בחברת ייעוץ בתחום הבינה המלאכותית, נמצאה מתה באוקטובר 2024. גופתה התגלתה בתחתית גרם מדרגות בבניין יוקרה בשכונת סאות' לופ (South Loop) בשיקגו.

בת ה-36 נמצאה כשהיא סובלת מפגיעות מרובות ורגלה כרותה, לאחר שנפלה מגובה של יותר מעשרים קומות. בעלה, עורך הדין אדם בקרינק בן ה-47, שכבר ריצה עונש מאסר בגין תקיפה שלה, נעצר שוב – והפעם באשמת רצח מדרגה ראשונה.

Chicago lawyer charged in death of wife year after tech exec found ‘pulverized’ at bottom of high-rise stairwell https://t.co/vad1LXXhCG pic.twitter.com/oCkJdLeqAR — New York Post (@nypost) October 29, 2025

על פי הדיווחים, בקרינק ניסה להסוות את מעשיו באמצעות דיווח כוזב למשטרה, לפיו הוא לא ראה את אשתו במשך חודש. אולם מצלמות האבטחה בבניין חשפו את השניים יחד שלושה ימים לפני מותה. כתב האישום החדש הוגש בדיוק שנה לאחר הטרגדיה, והחזיר את משפחת טרייסי אל הזוועה.

"אנחנו מקווים שהאמת תצא לאור", אמרו בני המשפחה. במהלך משפט קודם שנערך במישיגן, אמה של קייטלין, מוניקה טרייסי, תיארה כיצד חיי בתה הידרדרו מאז שפגשה את בקרינק.

"לא עבר זמן רב מאז שנכנס לחייה, עד שהפחד השתלט עליה", אמרה מוניקה. היא סיפרה על אלימות קשה שכללה חניקה, חבטות ותקיפות חוזרות, וכן על כך ש"בקרינק לקח לה את הטלפון כשניסתה להזעיק עזרה". לדבריה, "הוא רדף אחריה, התעלל בה ובודד אותה פסיכולוגית מכל מי שאהב אותה".