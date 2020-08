"אתם חייבים להבין שהאנשים שאתם לועגים להם הם בני אדם – בדיוק כמוכם!": אושיית הרשת הפופולרית ליזי ולסקז התייחסה לאחרונה לטרנד בטיק טוק שבו גולשים משתמשים בתמונות וסרטונים של בעלי מוגבלויות בשביל לתעד את התגובה המזועזעת של בני המשפחה או החברים שלהם.

ולסקז, בת 31 מטקסס המתמודדת עם תסמונת גנטית נדירה שלא מאפשרת לה לאגור שומן, סיפרה לעוקבים שלה ברשתות החברתיות שהיא נתקלה בטרנד אחרי שראתה אם משתמשת בתמונה שלה בשביל להבהיל את בנה הקטן.

"אם אמרה לבנה שהיא מדברת עם המורה החדשה שלו בבית הספר ואז הראתה לו תמונה או סרטון שלי – הייתה לו הבעה מפוחדת", סיפרה ולסקז. "אם אתה אדם מבוגר שיש לו מישהו צעיר במשפחה, בבקשה אל תלמדו אותו שלהיות מפוחד ממישהו שנראה שונה ממנו זה בסדר. כל מה שהילדים האלה צריכים ללמוד על אמפתיה ולאהוב אחד את השני מתחיל בבית. בבקשה מכם, זה לא בסדר. זה טרנד שחייב להיפסק".

Please help spread the word! @tiktok_us #facetimeprank pic.twitter.com/D7Q6z3a0sw