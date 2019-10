משפחת מרטינז נאלצו לעשות את הבלתי נתפס ולקבור את בתם ימים ספורים אחרי שבן זוגה הציע לה נישואין. על פי הדיווחים, וונדי מרטינז (35) הייתה קורבן של תקיפה אכזרית ואקראית לחלוטין. זה קרה לילה אחד, כאשר היא יצאה לריצה ונדקרה 7 פעמים על ידי מחוסר בית הלוקה בנפשו.

וונדי הצליחה לדדות אל מסעדה סינית באזור שכונת לוגאן סירקל (וושינגטון DC) בעודה מדממת באורח אנוש. במצלמות האבטחה של בית העסק ניתן לראות כיצד היא מבהילה ומבריחה חלק מהסועדים, בזמן שאחרים ניגשים לעזור לה. בעל הבית הזעיק אמבולנס למקום, אשר פינה אותה לביה"ח - אך זה היה מאוחר מדי. מרטינז מתה כתוצאה מדקירות בראשה, צווארה וגבה.

דניאל הינקפי, בן זוגה, היה המום מן המתרחש. הוא הציע לה נישואין ימים ספורים קודם לכן והשניים כבר החלו את התכנונים ליום הגדול. מרטינז אפילו הספיקה לקנות שמלה לאירוע, אך הכל השתנה ברגע שכוחות המשטרה החלו בחקירת הרצח.

48 שעות אחרי התקרית, בלשים עצרו את אנתוני קרופורד, גבר הומלס בן 24 עם רקע של מחלות נפש. שעות ספורות לפני הפשע, הוא תועד גונב סכין קצבים מסופרמרקט מקומי אשר תאמה את ממצאי הנתיחה לאחר המוות. מאוחר יותר, שרידי DNA שלו נמצאו על הלהב ולמרות שלא היה לו שום קשר לוונדי, הוא היה האדם שרצח אותה.

קרופורד הודה באשמה בבית המשפט ובטרם הקראת גזר הדין, הוא פנה אל בני משפחת מרטינז והביע חרטה על מעשיו. "אני רוצה להתנצל בפני בני משפחת מרטינז על המעשים האיומים שלי", הוא אמר. "אני רוצה להתנצל גם בפני בני משפחתי. אני כבר לא יודע מה נשאר לי להוסיף בנוגע למצב הנפשי שלי".

קרופורד נידון ל-30 שנות מאסר בפועל ועוד 5 שנות מאסר על תנאי. בזמן הקראת גזר הדין, השופט אמר: "שמת קץ לחייו של אדם אחר באכזריות, זדוניות וברוטליות. אני מבין את הרגישות של מצבך הנפשי, אבל נכון לעכשיו הוא הפך אותך לסכנה מיידית שלא ניתן להתחמק ממנה".

לאחר גזר הדין, דניאל התייחס להשתלשלות האירועים ואמר כי הוא לא מאחל לרוצח של ארוסתו כל רע. בני משפחה של מרטינז ערכו לה לוויה בוושינגטון DC - היא נקברה בשמלת החתונה שלה.