שלושה חודשים אחרי שרצח את בני משפחתו ושם קץ לחייו, רשויות החוק במדינת יוטה מפרסמות את מכתב ההתאבדות של מייקל הֵייט. קצינים ממשטרת אִנוך, דרום-מערב המדינה, מצאו את המכתב בזירת הפשע ובו אבי המשפחה בן ה-42 האשים את רעייתו, טאושה, במעשיו.

"המצב לא הגיוני ואני לא מסוגל להתמודד איתו אפילו יום אחד נוסף", צוין במכתב. "אנחנו נהיה עול על החברה. אני כל הזמן ביקשתי עזרה, אבל לא היית מוכנה לשמוע. אני מעדיף להירקב בגיהינום מאשר להתמודד עם המצב, עם כל המניפולציות והשליטה שלך על חיי".

