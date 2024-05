ממשלת ברלין מציעה את אחוזתו של יוזף גבלס בחינם, כך לפי הדיווחים בכלי התקשורת בגרמניה. הווילה – שממוקמת באזור וואנדליץ (Wandlitz), צפונית לברלין – נבנתה בשנת 1936 והייתה ביתו של שר התעמולה הנאצי עד לאפריל 1945, אז הוא נטש אותה יחד עם בני משפחתו והצטרף להיטלר בבונקר שלו. המבנה ממוקם על שטח של 170 דונם ונחשב בזמנו ליוקרתי מאוד, עם רצפות פרקט, קירות עם פאנלים מעץ, נברשות מפוארות, חצר ענקית ונוף אל אגם בוגן (Bogensee). אולם, לאורך השנים הווילה הוזנחה ומצבה הלך והתדרדר.

שטפן אוורס, שר האוצר של ברלין, התייחס לנכס השנוי במחלוקת בהודעה לתקשורת ואמר שנשקלת האפשרות למסור אותו בחינם לכל מי שירצה. "אני מציע את הנכס לכל מי שרוצה אותו כמתנה ממשלת ברלין", ציין אוורס. לאורך השנים, הממשל המקומי ניסה להעביר את הנכס לידי הרשות הפדרלית וגם לממשלת מדינת ברנדנבורג, אך ללא הועיל. כמו כן, הווילה הוצעה למכירה בעבר, אבל אף אחד לא רצה לקנות אותה.

Berlin authorities offered to give Goebbels villa to anyone for free



The complex of Josef Goebbels' huge mansion has been standing idle since 2000. Hundreds of thousands of euros are spent annually on their maintenance from the capital's budget, Bild reports.



