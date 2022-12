"אני רוצה ליישר את ההדורים ולהבהיר: אני לא האדם שעזר לשרי פפיני להונות את רשויות האכיפה": שאהין דבארי בן ה-35 אומר שרבים חושבים שהוא האיש שסייע לאם ל-2 לביים את חטיפתה לפני 5 שנים. כעת, בשיחה עם כלי התקשורת בקליפורניה, הוא מסביר שלא היה לו קשר עם פפיני מאז שהשניים יצאו לפני שני עשורים.

"כל מה שאני רוצה זה שאנשים יפסיקו לחשוב שיש לי קשר לפרשה הזאת", סיפר דבארי בשיחה עם כתב Inside Edition. "אני לא הכיתי אותה, אני לא עזרתי לה. אני בכלל לא הייתי בקשר איתה בשנים האחרונות".

More charges possible in Sherri Papini's alleged kidnapping hoax: sheriff https://t.co/2bI4Pr0ZuG pic.twitter.com/LXKK3XLkLo