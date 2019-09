פורץ מורשע נעצר לאחרונה בניו יורק בחשד לסדרה של מעשי אונס מזוויעים בעיר. על פי הדיווחים, ג'ושוע הנדרסון (33) נעצר בחשד כי אנס באכזריות אישה בשכונת קווינס ביום שני שעבר. כעת, נחשף כי הפשע התחולל לאחר שהתוקף נתן לקורבן אולטימטום חולני.

גורמים במשטרה מפרסמים כי הנדרסון חדר לבניין הדירות כשהוא לובש אפודה זוהרת וטען שהוא קבלן שהגיע לתקן את הגג. מאוחר יותר, הוא פרץ אל דירתה של הקורבן, ששהתה בפנים עם בנה בן ה-25. לאחר שהוא קשר את שני הדיירים וגנב מזומן ותכשיטים, הוא דרש מבעלת הבית לבחור באחת האפשרויות הבאות: להיאנס על ידיו, למות באמצעות חניקה או לקיים מין בכפייה עם בנה.

בלית ברירה, בעלת הבית שרצתה להציל את עצמה ובנה כמובן, אמרה לו שהיא "בוחרת" באונס. הנדרסון קשר את בנה אל הצנרת בתא המקלחת ותקף את בעלת הבית. לאחר מכן, הוא ריסס את איבר המין שלה עם מים וסבון, ככל הנראה בניסיון לשטוף את שרידי ה-DNA שלו.

כלי התקשורת המקומיים מדווחים כי כוחות המשטרה הצליחו לזהות אותו במצלמות האבטחה של הבניין. כמו כן, קורבן האונס זיהתה אותו מתוך מסדר זיהוי. כעת, הנדרסון, אשר הורשע כבר בסדרה של פריצות ברחבי ניו יורק, נמצא במעצר עד תום ההליכים וללא אפשרות להשתחרר בערבות. גורם בכיר במשטרה הוסיף כי הוא עשוי לעמוד לדין על סדרת מעשי אונס נוספים שבוצעו בעיר.

