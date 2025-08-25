יצאו לטייל באי הוולקני ששורץ דובים – ונעלמו

חשש לחייהם של עשרה מטיילים שנעלמו באי איטורופ, במזרח הרחוק של רוסיה. הקבוצה, שמורכבת מתשע נשים וגבר אחד, יצאה למסע טיפוס להר הגעש בארנסקי (Baransky) שגובהו כ-1,100 מטרים. הקשר איתם נותק ביום שבת האחרון.

בין הנעדרים: ד"ר יקטרינה קיינובה, מנתחת בת 32, רג'ינה בלאל, חוקרת בת 33, פולינה פודוליאקו, מנהלת דיור בת 29, ואינה סטפנובה, מנהלת בת 30. לפי הפרסומים בכלי התקשורת הרוסים, הקבוצה תודרכה על ידי ולרי פדוסוב, מדריך טיולים מסנקט פטרבורג, שהזהיר אותם מפני הסכנות שבאזור – בהם גם דובים חומים.

"רעש הוא החבר הטוב ביותר שלך בטיול כזה", ציין פדוסוב. "פעילויות קבוצתיות ואביזרים להרתעת דובים הם הכרחיים". עם זאת, הקבוצה לא נרשמה מראש אצל הרשויות המקומיות, מה שמעורר ביקורת חריפה על התנהלותם.

האי איטורופ שוכן בים אוחוצק, צפונית ליפן, והוא חלק מקבוצת האיים הקוריליים הדרומיים. על פי ההערכות, באזור שבו המטיילים נראו בפעם האחרונה חיים כ-600 דובים חומים. הרשויות דיווחו כי הקבוצה לא עלתה על האוטובוס שאמור היה להחזיר אותה בשבת בערב. "הם לא הגיעו לנקודת המפגש, והמדריך חיכה להם במשך שש שעות", אמרה מרינה קוזמינה, נציגת רשות מקומית.