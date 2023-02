האישה שפניה הפכו סמל בשלבי הלחימה הראשונים באוקראינה מדברת על חייה החדשים בפולין. אלנה קורליו (Kurylo), בת 52 מצ'והוייב, מחוז חארקוב, תועדה בפברואר של השנה שעברה, זמן קצר לאחר הפגזה של הצבא הרוסי. עם פרצוף חבוש ומגואל בדם, המורה הפכה לפנים של כל האזרחים שנפגעו במהלך הפלישה הרוסית לאוקראינה.

בשיחה עם כלי התקשורת הבריטיים, היא תיארה את הרגע בו דירתה נפגעה על ידי כוחות הארטילריה של פוטין. "ישבתי על הספה כשלפתע שמעתי רעש חזק והחלון שלי התנפץ. כל החתיכות פגעו בי והייתי מלאה בזכוכיות", סיפרה קורליו. "אני זוכרת דממה מוחלטת במשך 10 שניות בערך. אז שמעתי את זעקות הכאב של הפצועים".

קורליו טענה שראתה בעבר את התמונות שלה מזירת ההפגזה בצ'והוייב, אולם הן מעולם לא עוררו בה שום תגובה. בעקבות המתקפה על ביתה, היא נפצעה בעינה ונאלצה לעבור סדרת ניתוחים כדי לשקם את הראייה שלה. כיום, היא נותרה עם צלקת גדולה מעל עינה הימנית וחלקים מהרשתית שלה עדיין חסרים – מזכרת מטרידה מהימים הראשונים של המלחמה.

התמונה של קורליו התפרסמה בכלי התקשורת ברחבי העולם ואפילו הפכה לפורטרט של האמנית האמריקאית זניה גרשמן. היצירה נמכרה מאז ב-100 אלף דולר וכל הרווחים הועברו לארגון הצלב האדום באוקראינה.

American artist Zhenya Gershman @zhenyasart sold her painting at auction for $100,000 and will donate this amount to support the Ukrainian army.



Her art depicts a Ukrainian teacher from Chuhuiv, Kharkiv region, who was injured by Russia’s shelling on February 24.#Ukraine pic.twitter.com/GW8NjBXUK9