היום, לפני 20 שנה, העולם עמד מלכת ומבטם של מיליארדי אנשים נותר מקובע באימה אל מסכי הטלוויזיה לנוכח מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה. קרוב ל-3,000 בני אדם נספו במתקפת ה-11 בספטמבר, כתוצאה מהתרסקויות של 4 כלי תעופה: הראשון בבניין הצפוני של "מגדלי התאומים", השני בבניין הדרומי, השלישי בחלקו המערבי של הפנטגון והאחרון בשדה פתוח בפנסילבניה. מאז, תמונות הזוועה מזירת הפיגוע במכרז הסחר העולמי נחרטו בזיכרון הקולקטיבי של האומה האמריקאית והעולם כולו.

מתקפת הטרור על מגדלי התאומים בניו יורק הוא אחד האסונות הכי מתועדים בכל הזמנים – עם סרטוני וידיאו בזוויות שונות של רגעי הפגיעה, תמונות מזעזעות של הרגעים שאחרי ואפילו תיעוד של התמוטטות הבניינים. אלה התמונות, ההקלטות והסרטונים המטלטלים מאותו יום גורלי לפני 20 שנה, ששינה את העולם כולו:

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

תמונות שצולמו על ידי אחד העובדים של השירות החשאי האמריקאי ב-11 בספטמבר ונחשפו רק לאחרונה. בתיעוד אפשר לראות את המגדלים הבוערים כשעה אחרי פגיעת המטוסים והרגע שבו קרסו לאדמה.

סדרת תמונות של הצלם דיוויד טורנלי, שבאותה תקופה התגורר כמה בלוקים מזירת הפיגוע. זמן קצר אחרי פגיעת המטוסים ב"מגדלי התאומים", טורנלי רץ לרחובות כיד לצלם את תגובות התושבים למתקפת הטרור, כמו גם את אנשי ההצלה הראשונים שהוזעקו למקום.

הקלטה של מוחמד עטא, אחד ממתכנני הפיגועים ב-11 בספטמבר, מאיים על הנוסעים של טיסה 11 של חברת American Airlines. בהקלטה אפשר לשמוע את עטא אומר: "אף אחד לא לזוז. הכל יהיה בסדר. אם תנסו לעשות משהו, אתם רק תזיקו לעצמכם ולכלי התעופה. פשוט תהיו בשקט". כחצי שעה מאוחר יותר, טיסה 11 התרסקה בבניין הצפוני של "מגדלי התאומים".

שיחת הטלפון האחרונה של כריסטופר הנלי: בשיחה אפשר לשמוע את הנלי, שנמצא בקומה ה-106 של המגדל הצפוני, מדווח למשטרה ולשירותי הכבאות על פיצוץ שארע בקומות התחתונות. "יש פה בערך 100 אנשים ואנחנו לא יכולים לרדת במדרגות", סיפר הנלי למוקד לפני שנספה במתקפה האכזרית.

פאניקה באוויר: הקלטות של שיחות אל מוקדי החירום באזור ניו יורק, בהן תושבים מדווחים על מטוסים שטסים נמוך מאוד באזור סטאטן איילנד וניו ג'רזי. בסרטון, אפשר לראות טייס F-16 שהמריא לאוויר כדי ללוות כלי תעופה מסחרי חשוד שחג באזור פסל החירות ובמידת הצורך, אפילו לרסק אותו.

השיחה האחרונה של מליסה דוי: אשת העסקים בת ה-32 נלכדה בקומה ה-83 של המגדל הדרומי יחד עם עוד 5 בני אדם והצליחה ליצור קשר עם מוקד החירום. השיחה פורסמה מאז בשלמותה ובה אפשר לשמוע את מליסה אומרת למוקדנית: "אני עומדת למות פה. אני עומדת למות פה, נכון?".

ARTISTS OF THE DAY: #MelanieEinzig currently lives in #NYC. 'September 11th, New York' 2001 © Melanie Einzig pic.twitter.com/1IBahYMq — Positive View (@PositiveViewF) August 21, 2012

השגרה בצל הזוועה: דוור מקומי שממשיך לחלק חבילות, כשרקע אפשר לראות את העשן מיתמר מ"מגדלי התאומים" אחרי פגיעת המטוס השני. התמונה צולמה על ידי מלאני איינזיג, שהתגוררה אז באזור זירת הפיגוע.

Not yet realizing a terrorist attack was in progress, architect and amateur pilot Isabel Daser, eight months pregnant, asked a co-worker to take her portrait as a record of the day. pic.twitter.com/XrWsMNCfx8 — tepeche noon (@shehzadkazmi) June 18, 2021

פורטרט דיסוננס: תמונה של איזבל דאסר מאותו יום גורלי כשברקע אפשר לראות את המגדלים הבוערים. דאסר, טייסת חובבנית ואדריכלית, הייתה באותו זמן בחודש ה-8 להריונה – וככל הנראה לא מודעת לעובדה שמדובר במתקפת טרור.

Essa é a imagem de um menino tranquilo em frente ao World Trade Center enquanto pessoas caminhavam e ao fundo, começava o pânico do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York. A veracidade da foto foi questionada até ser descoberto que ele se chama Austin Sansone pic.twitter.com/l8pbVvMFhk — Crimes Reais (@CrimesReais) August 1, 2021

אוסטין סנסון בן ה-4 בתמונה על הכביש המהיר באזור הלואוור-ווסטסייד של מנהטן. סנסון פרסם את התמונה באתר רדיט ומאוחר יותר, תמונה נוספת שלו מחזיק את התמונה המקורית אחרי שרבים האשימו אותו שמדובר בפוטושופ.

One of the most powerful photos of the September 11 attacks.



On a Brooklyn rooftop shortly after the collapse of the Twin Towers, Jenna Piccirillo and three-month-old Vaughan embody innocence and resilience, according to the photographer.



#911 #september11 #groundzero pic.twitter.com/KcrPDPopre — Investigating Crimes (@investigatingc) September 12, 2019

על גגות ברוקלין, זמן קצר אחרי התמוטטות המגדלים, ג'נה פיקירילו צולמה יחד עם בנה בן ה-3 חודשים, ווהן. אלכס ווב, הצלם שתיעד את הרגע המצמרר, התייחס מאז לתמונה ואמר שהיא מייצגת את התמימות של דור ההמשך והחוסן של אלו שהיו עדים לזוועה. "החיים ממשיכים גם אל מול האסון, על אף שאנחנו מטילים אימה אחד על השני".