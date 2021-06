רשויות האכיפה בדרום ארה"ב פתחו במבצע חיפושים רחב היקף אחר ילדה בת 5, שנעלמה באורח מסתורי מבית הוריה. בני משפחתה של סאמר מון-יוטה וולס סיפרו שהיא נראתה בפעם האחרונה ב-15 ביוני כשהיא שותלת פרחים בחצר ביתם בעיר רוג'רסוויל, טנסי. דון וולס, אביה של סאמר, סיפר שאמה וסבתה השגיחו עליה לפני שזו ביקשה להיכנס פנימה כדי לשחק בצעצועים שלה בסביבות השעה 18:30 – מאז אבדו עקבותיה.

"היא ירדה למרתף של הבית והיא נעלמה", סיפר וולס בשיחה עם ערוץ החדשות WBIR. "היא כנראה יצאה מהדלת של המרתף, שלא הייתה נעולה". וולס הוסיף שסאמר הייתה יחפה באותו זמן ושהיא לעולם לא הייתה עוזבת את הבית לבדה. להערכתו, מישהו חטף אותה.

מאז הפרסומים על היעלמותה של בת ה-5, עשרות ארגונים הצטרפו למבצע החיפושים אחריה, כולל יחידות כלבנים וצוותי צוללנים שסרקו את הנהרות באזור. עד כה, נסרק כבר שטח בגודל של יותר מ-9,700 דונם והתקבלו מאות דיווחים על תצפיות של תושבי הסביבה – אך טרם פורסם על פריצת דרך בפרשה. לאחרונה, גם בלשים מה-FBI הצטרפו לחקירה.

גורמים המעורים בפרטי החקירה טרם פרסמו עדכונים בנוגע לפרשה, אך כתבים מקומיים חשפו בינתיים שלדון וולס וזוגתו, קנדוס בליי, יש היסטוריה של אלימות במשפחה. בשנה שעברה, האב נעצר בגין תקיפה ובליי הגישה נגדו בקשה לצו מניעה בו ציינה: "אני חוששת לשלומי ולשלום ילדיי".

בחודש אפריל האחרון, האם החליטה לבטל את הבקשה לצו מניעה וההאשמות נגד דון נגנזו. פחות מחודשיים לאחר מכן, בתם נעלמה מביתם באורח מסתורי. וולס טען כי בליי עברה בהצלחה בדיקת פוליגרף במשרד התובע הכללי ביום שלישי האחרון, זאת לאחר שרשויות האכיפה קיבלו דיווח אנונימי לפיו האם מעורבת בפרשה. כמו כן, חוקרי מז"פ סרקו את ביתם של בני הזוג.

וולס התייחס לחיפושים בביתם ולבדיקת הפוליגרף בשיחה עם כתבי ערוץ החדשות WVLT ואמר: "אני מניח שהם חייבים לעשות את הבדיקות האלה. זה התפקיד שלהם. הם לא יכולים לסמוך על אף אחד. זה התפקיד שלהם לשלול את כל האפשרויות".

HAVE YOU SEEN HER? @TBInvestigation is looking for 4-year-old Summer Moon-Utah Wells. She is missing from Rogersville. #EndangeredChildAlert



If you see her, you're asked to call TBI at 1-800-TBI-FIND. pic.twitter.com/cifZ78P25L