גופתו של אדם קיי, נער בן 14 מהעיר בולטון הסמוכה למנצ'סטר, נמצאה בקרקעית נהר לאחר מבצע חיפושים נרחב.

כוחות חילוץ הגיע לזירה לאחר שהתקבל דיווח על נער ש"נצפה במים ונעלם", בקטע בנהר האירוול ליד פארק קליפטון. במבצע החיפושים שנמשך יממה שלמה, הפארק הסמוך פונה לחלוטין ולא פחות מ-40 רכבים, מסוק וצוותי צלילה הוקפצו למשימה.

הזירה בה נמצאה גופתו של הנער | צילום: Manchester Evening News



סיבת מותו של הנער עדיין לא ידועה, אך עדי ראייה שהיו במקום דיווח כי ראו חבורת צעירים אשר קופצים למי הנהר מגשר סמוך. דברים אלה מתחברים לסרטון שהופץ בשבוע האחרון וזעזע את הרשויות המקומיות – בו נראה צעיר קופץ מאותו גשר בדיוק למי הנהר. הסרטון הופץ עם אזהרה לציבור להימנע מפעולה מסכנת חיים זו.

I reckon every one of these kids parents will be out doing #clapforourcarers tonight and then Complaining on Facebook that it's not safe to open schools pic.twitter.com/D6f0YStaQA — Bike Riding Adam (@AdsCondron) May 28, 2020



למרות אותם דיווחים של עדי ראיה, כאמור עדיין לא ברור מה בדיוק גרם למותו של הנער. "זוהי אבידה גדולה וקשה, אדם היה תלמיד טוב וחבר אהוב", נכתב בין היתר בהצהרה שנמסרה מבית ספרו לתקשורת.

משפחתו של קיי פתחה במימון המונים במטרה לגייס תרומות לקיום לווייתו. הסכום המבוקש – 2,000 פאונד - הושג בתוך זמן קצר.