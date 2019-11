תושב קליפורניה רצח את כל משפחתו בתוך פחות משבוע, ואיש אינו יודע מה המניע שלו למעשי הזוועה. הפרשה התפוצצה באמצע חודש אוקטובר, לאחר שהחשוד, שנקר האנגוד (53), הופיע בתחנת המשטרה העירונית במאונט שסטה עם גופתו של בנו הבכור והודה במעשיו.

ממצאי החקירה חשפו כי האנגוד רצח את אשתו ושלושת בניו, הצעיר ביניהם בן 13. גורם בפרקליטות דיווח כי החשוד הודה בכל הרציחות ולמרות זאת, הוא כופר באשמה. כמו כן, הוא הוסיף שהאנגוד לא סיפק מניע למעשיו ושיטת הרצח טרם הותרה לפרסום.

החוקרים סיפרו כי החשוד רצח שניים מבני משפחתו ב-7 באוקטובר בביתו בעיירה רוזוויל השוכנת צפונית-מזרחית לסקרמנטו, ובן משפחה נוסף ביום שלמחרת. חמישה ימים מאוחר יותר, הוא נסע למאונט שסטה, השוכנת בסמוך לגבול קליפורניה-אורגון, שם הוא רצח את בנו הבכור בן ה-20.

רשויות האכיפה לא היו מודעות למעשיו של האנגוד עד לשלב שבו הוא הסגיר את עצמו למשטרה בצפון המדינה. מאוחר יותר, הם מצאו את גופותיהם של שאר בני המשפחה - ג'יות'י שנקר (אשתו בת ה-46), גאורי האנגוד (16) ואת נישאל האנגוד (13).

Shankar Hangud’s arraignment has been continued until Friday, October 25th. In court today he finally agreed to be appointed a public defender— after denying one more than once. “He appears to be remorseful,“ Attorney Martin Jones said of his new client. @FOX40 pic.twitter.com/49ljicCgch — Jessica Mensch (@Jessmensch) October 16, 2019

קפטן ג'וש סיימון, קצין משטרה במחוז פלייסר, התייחס לפרשה ואמר: "התקרית הזו זעזעה תושבים רבים באזור. לא זוכר את הפעם שרצח המוני כזה התחולל אצלנו במחוז. זה עצוב, עצוב מאוד". טרם פורסם כתב האישום, אך במידה והוא יואשם ויורשע ב-4 סעיפים של רצח מדרגה ראשונה - ייתכן שייגזר עליו עונש מוות.