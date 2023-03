גבר נעצר על ידי רשויות העיר סיינט לואיס, מיזורי, לאחר שירה למוות בדר רחוב לאור יום. עובר אורח צילם ביום שני האחרון את הרגע המזעזע בטלפון הנייד שלו, והתיעוד עלה לרשתות החברתיות. בסרטון אפשר לראות את היורה, דשון תומאס, עומד במשך יותר מחצי דקה עם האקדח בידו. הקורבן מבחין בנשק ומרים את ידיו בכניעה, לפני שתומאס מכוון את האקדח לראשו ויורה.

"אלוהים, הוא הרגע הרג אותו", אומר הצלם המבוהל. "הוא הרגע הרג אותו". הסרטון המזעזע נצפה כבר יותר מ-12 מיליון פעמים בטוויטר וקיבל מאות תגובות מהגולשים, רובם זעמו על כך שרמות הפשיעה בסיינט לואיס יצאו משליטה. "הרצח הזה קרה לאור יום", כתב אחד הגולשים. "כמה עוד נצטרך לסבול לפני שמשהו ישתנה?". גולש אחר ביקר את הרשויות המקומיות והוסיף: "נבחרי הציבור שלנו לא עושים דבר".

St. Louis: This was on Monday. pic.twitter.com/zKWob0qKH9

Deshawn Thomas, 23, has been arrested for the fatal shooting of a homeless man in St. Louis, Missouri, yesterday.



Shooting occurred at 10am outside The Globe Building. pic.twitter.com/l1TkWVww2r