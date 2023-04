אמנית טרפז צנחה אל מותה מגובה של קרוב ל-10 מטרים במהלך מופע אקרובטיקה שהשתבש בעיר סוג'ואו, סין. סאן מומו, בת 37, נהרגה ביום שבת האחרון לנגד עיניהם של מאות צופים אחרי שנפלה על במה במהלך הופעה עם בעלה – ג'אנג מומו.

תיעוד של התקרית עלה לרשתות החברתיות וזעזע את הגולשים. בסרטונים אפשר לראות את בני הזוג תלויים מגובה רב ומבצעים סדרת להטוטים. ג'אנג אז עוזב את סאן כדי לתפוס אותה עם הרגליים שלו, אבל בת ה-37 מחליקה ונופלת אל מותה. גורמים המעורים בפרטי התקרית סיפרו שהלהטוטנית עוד נשמה נשימות שטחיות כשפונתה לבית החולים – שם כל שנותר לרופאים לעשות היה לקבוע את מותה.

ג'אנג התייחס לטרגדיה האיומה בשיחה עם כתבים מקומיים ואמר: "תמיד היינו מאושרים. אני עדיין מתקשה להתמודד עם מה שקרה ולא יכול לשתף פרטים נוספים בשלב הזה". לצמד הלהטוטנים יש שני ילדים – בן ובת. בעקבות התאונה, החברה שמפיקה את מופע האקרובטיקה ביטלה את סבב ההופעות שלהם בזמן הקרוב.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1 — Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023

As more information is coming out about this incident, The Paper published this video showing that the couple, husband Zhang and wife Sun, previously also did high-risk performances without proper safety measures in place. They would get paid more money for more dangerous acts. pic.twitter.com/xXrnnHaf2S — Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2023

Another video of the incident was posted online today including the presenter's voice saying they're "30 meters up in the air without protective measures!" as if it was a good thing. pic.twitter.com/vOMuCTKfrT — Manya Koetse (@manyapan) April 18, 2023

התאונה הקטלנית עוררה זעם בקרב הגולשים, רבים מהם טענו שמופעי אקרובטיקה כאלה צריכים תקנות בטיחות מחמירות. גולשת אחת הגיבה לתקרית בטוויטר וכתבה: "באחד הסרטונים אפשר לשמוע את הכרוז אומר שהם בגובה של כ-10 מטרים ללא אמצעי בטיחות, כאילו שזה דבר טוב".

סאן ובעלה עבדו יחד במשך שנים רבות ולפי הדיווחים, הופיעו לעיתים קרובות ללא אמצעי בטיחות. ג'אנג ציין בעבר שתמיד התעקש שאשתו תשתמש ברתמת בטיחות בזמן ההופעות שלהם, אך היא תמיד סירבה. רשויות החוק בסוג'ואו פתחו מאז בחקירה של נסיבות התאונה הקטלנית.