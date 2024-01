מחלקת השריף של מחוז לוס אנג'לס פרסמה ביום שישי האחרון תיעוד ממצלמות הגוף של שוטרים, שהגיעו לבית של אישה בת 27, ניאני פינליסון, בבלנקסטר שבקליפורניה. פינליסון צלצלה מפוחדת למשטרה ואמרה שהיא זקוקה לסיוע בהוצאת גבר מביתה שתוקף אותה – ולא מתכוון לעזוב. אמה, אישרה בפני רשת החדשות ABC כי מדובר בבן זוג לשעבר.

בשיחה שעשתה למוקד 911, ב-4 בדצמבר, נשמעת פינליסון צועקת ברקע להוריד ממנה את הידיים. שלושה שוטרים שהגיעו לבית, משם אפשר היה לשמוע צעקות, ניסו לבעוט בדלת בניסיון להפיל אותה. פינליסון פתחה, אוחזת בסכין בידה. "אני הולכת לדקור אותו", צעקה מפתח ביתה לשוטרים. לאחר מכן נכנסה חזרה, כשהם אחריה – עם רובים שלופים.

הם נכנסו לבית בעוד פינליסון המשיכה לצעוק, כשבתה בת ה-9 נשמעת אומרת "הוא דחף אותי. הוא נתן לי אגרוף". באותו זמן, תפסה פינליסון את בן זוגה לשעבר ביד אחת, כשהסכין בשנייה, כפי שעלה מתיעוד מצלמות הגוף. שניות לאחר מכן אחד השוטרים יורה בה ארבע פעמים, לעיני בתה, וגורם לה ליפול לרצפה. "לא, לא", צעק בן זוגה לשעבר לאחר הירי, כפי שדווח ברשת החדשות. "למה ירית?". השוטרים העניקו לה טיפול ראשוני עד שהגיעו פרמדיקים, שהעבירו אותה לבית חולים, שם נקבע מותה. לאחר הירי, בן הזוג לשעבר, שזהותו לא פורסמה, נעצר בגין התעללות בילדים ותקיפת שוטר, כך על פי הודעת מחלקת השריף.

FLASH : Niani #Finlayson, une Afro-Américaine de 27 ans, a été tuée à son domicile par un policier alors qu'elle avait appelé le 911 après avoir été victime de violences conjugales. Elle se dirigeait vers son agresseur, armée d'un couteau, au moment où l'agent l'a abattue de 4… pic.twitter.com/xsBVM4Ekd0 — Direct infos (@directinfos9) December 30, 2023

הירי הקטלני של השוטר שהוביל למותה, טיי שלטון, לא היה הראשון שלו, כפי שדווח. בעת שהגיב לקריאה ביוני 2020, שוב בגין אלימות לכאורה במשפחה, ירה למוות במייקל תומאס בן ה-61. האירוע לא תועד במצלמות, אך בת הזוג של תומס אמרה מאוחר יותר, כי השניים התווכחו והוא ניסה למנוע משוטרים להיכנס לביתו, כך לפי "הגרדיאן". מותו, אירע שבועות ספורים לאחר הרצח האלים של ג'ורג' פלויד, על ידי השוטר דרק שובין, בעת מעצר שגרתי; משפחתו של תומאס סיפרה אחר כך, כי הוא חשש שהמשטרה תהרוג אותו. הוא לא היה חמוש בעת שנורה.

בת ה-9, אמרה בהמשך לסבתה כי בן הזוג לשעבר חנק את אמה ולא הניח לה, למרות שהפצירה בו שוב ושוב. כשניסתה לעזור, כפי שסיפרה הסבתא ל-ABC, הוא תפס את נכדתה והטיח אותה בעוצמה על שידה סמוכה. "זה כל כך לא הוגן שאנחנו צריכים לחיות את חיינו בלי ניאני", אמרה האם. "היא הייתה החברה הכי טובה שלי. אני הולכת להתגעגע אליה כל כך, אני כבר מתגעגעת". ב-21 בדצמבר, הוגשה תביעה מטעם משפחתה של פינליסון, שמבקשת לפחות 30 מיליון דולר ממחלקת השריף וממחוז אל איי בעקבות הפרשה.

Deputy Ty Shelton killed Michael Thomas, 61, in 2020 on a domestic violence call. Thomas's girlfriend said they were having a verbal argument + Thomas (unarmed) was scared police would kill him so didn't want to open door. Shelton shot him in the chest. https://t.co/3VYXR5tcVS — Sam Levin (@SamTLevin) December 21, 2023