"כמעט מתתי!": משרד השריף של מחוז אסקביה, פלורידה, התיר לפרסם תיעוד יוצא דופן של מצלמת אפוד של שוטר מקומי שנשאב לתוך צינור ניקוז בצד הכביש. התקרית אירעה ביום שישי האחרון בסביבות השעה 01:45 בלילה, אז השוטר ויליאם הולינגסוורת' הוזעק לסייע לנהג שנתקע בצד הדרך בזמן גשמים עזים. לפי דוח המקרה, הולינגסוורת' ביקש מהנהג, דיוויד בוס, לעזוב את רכבו ולהגיע לניידת. לפתע, הנהג נעלם מתחת למים.

בתיעוד אפשר לראות את השוטר יוצא מרכבו כשבחוץ יורד גשם זלעפות והכביש מוצף. הולינגסוורת' אז הולך לאזור שבו דיוויד נעלם ונשאב לתוך צינור הניקוז. בסרטון אפשר לראות מסך שחור בזמן שהשוטר מתחת למים. אז, אחרי בערך חצי דקה, הוא יוצא החוצה בצד השני של הכביש – יחד עם דיוויד הנהג.

