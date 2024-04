לינדסי בוזיאק הייתה אישה צעירה עם חלום לכבוש את עולם הנדל"ן בעיר ויקטוריה, קנדה. בגיל 24, היא עבדה באחת החברות המובילות בתחום והייתה על סף סגירה של אחת העסקאות הגדולות בחייה: אחוזה בשווי מיליון דולר עבור זוג מהגרים צעיר. אולם, מה שהתחיל עבורה כהזדמנות של פעם בחיים נגמר בפרשיית רצח מסתורית שמעולם לא נפתרה.

ב-1 בפברואר, 2008, בוזיאק קיבלה שיחת טלפון מזוג לגבי נכס יוקרתי באחת השכונות המיוחסות בוויקטוריה. עמיתיה בעבודה סיפרו שהסוכנת הצעירה העידה שהאישה שדיברה איתה הייתה עם מבטא ספרדי והיא קיוותה לסגור את העסקה תוך יומיים. "לינדסי הייתה סוכנת בתחילת דרכה והיא לא הבינה למה הם פנו דווקא אליה", סיפרה אחת מחברותיה לעבודה. "השניים אמרו לה שהם השיגו את המספר שלה דרך חבר של בעלה". סוכנת הנדל"ן הצעירה הסכימה בסופו של דבר להיפגש עם הזוג הלטיני, אבל הרגישה שמשהו חשוד בכל העניין הזה – שהכל היה מושלם מדי. על כן, היא ביקשה מבעלה, ג'ייסון זאילו, להישאר קרוב בזמן שהיא איתם באחוזה.

ב-2 בפברואר, קצת אחרי השעה 17:30, עוברי אורח העידו שראו את בוזיאק נפגשת עם בני הזוג בכניסה לאחוזה. היא לחצה להם ידיים והובילה אותם פנימה. כמה דקות לאחר מכן, זאילו – שחקן הוקי לשעבר בגובה 190 ס"מ – חנה את מכוניתו מחוץ לאחוזה והמתין בתוכה יחד עם חבר. בסביבות השעה 17:41, חברה ותיקה של סוכנת הנדל"ן קיבלה ממנה הודעה קולית בטלפון.

"חלף הרבה מאוד זמן מאז שהשתיים שוחחו והיא הופתעה מאוד לראות שהתקבלה ממנה שיחה", סיפר כריס הורסלי, חוקר במשטרת ויקטוריה. "בהודעה אי אפשר היה לשמוע שום דבר ברור. היו רק קולות עמומים". לפי ההערכות, השיחה יצאה מהטלפון של בוזיאק בזמן שהוא היה בכיסה. זמן מה לאחר מכן, זאילו ניסה ליצור קשר עם רעייתו, אך לא הייתה תשובה.

בסביבות השעה 18:00, זמן מה אחרי שלא נצפתה שום תזוזה בבית ובוזיאק לא ענתה לטלפון שלה, זאילו החליט להיכנס לאחוזה. לדבריו, דלת הכניסה הראשית הייתה נעולה והוא וחברו נאלצו לטפס מעל הגדר כדי להיכנס דרך החצר. הוא קרא לסוכנת הנדל"ן הצעירה בזמן שעשה את דרכו לחדר השינה בקומה השנייה. שם, הוא מצא את גופת אשתו שרועה על הרצפה ללא רוח חיים בתוך שלולית של דם. לא היה שום סימן לזוג הלטיני.

דוח הנתיחה לאחר המוות קבע שבוזיאק מתה אחרי שנדקרה. הסברה הרווחת במחלק הרצח של משטרת ויקטוריה היא שבת ה-24 נרצחה כ-10 דקות אחרי שנכנסה לבית, בסמוך לזמן שבה יצאה השיחה מהטלפון הנייד שלה. בלשים אז ניסו לברר פרטים לגבי הטלפון הנייד ממנו התקשרה אליה האישה עם המבטא הספרדי. השיחה התקבלה מטלפון עם כרטיס SIM פריפייד (טוקמן) שהופעל כמה חודשים קודם לכן והיה רשום על שם "פאולו רודריגז" – שהתברר כשם בדוי. עד מהרה, התברר שבוזיאק הייתה האדם היחיד שהתקשרו אליו מאותו מספר, מה שעורר את החשד שהרצח שלה תוכנן בקפידה במשך זמן רב.

אחת התאוריות שעלו בעקבות התפוצצות הפרשה הייתה שהרצח של בוזיאק בוצע על ידי מתנקשים מקרטל סמים. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבדצמבר של 2007, חודשיים לפני הרצח, סוכנת הנדל"ן הצעירה ביקרה את אביה בעיר קלגרי. כמה שבועות לאחר מכן, רשויות החוק ביצעו את פשיטת הסמים הגדולה ביותר בתולדות העיר. "ייתכן שגורמים בקרטל חשבו שהיא הייתה מודיעה של המשטרה וחיסלו אותה כנקמה על כך", ציין גורם במשטרה. בהמשך, הוא הוסיף שבעקבות הביקור של בוזיאק בקלגרי, היא יצרה קשר עם מכר כלשהו שהיה מעורב בפשיטת הסמים בעיר. למרות זאת, מעולם לא נמצאו ראיות שקושרות את בוזיאק באופן ישיר לעולם התחתון ועד היום, לא ברור למה היא התקשרה לאותו מכר. עם הזמן, החקירה הגיעה למבוי סתום והפרשה הוגדרה כבלתי ניתנת לפיענוח.

בינואר 2023, כמעט 15 שנים אחרי הרצח המזוויע, אתר החדשות Capital Daily פרסם תחקיר על הפרשה וחשף את אחת הבעיות הגדולות ביותר לאורך החקירה: מידע כוזב. לפי התחקיר, הייתה כמות אדירה של מידע שגוי שפורסם ברשת לגבי הפרשה ולמרבה הפלא, רובה הגיעה דווקא מג'ף בוזיאק – אביה של הקורבן.

בעקבות מותה של בוזיאק, אביה החל לכתוב על הפרשה בבלוג אינטרנטי ובו "חשף שורה של ראיות חדשות". בפועל, אותן ראיות היו בעצם טענות בלתי מבוססות. במקרה אחד הוא פרסם שבתו כתבה לו מכתב ובו טענה ש"היא ראתה משהו שהיא לא הייתה אמורה לראות". אולם, אותו מכתב מעולם לא הגיע לידי המשטרה ומאוחר יותר, האב אף הודה שמעולם לא היה מכתב. במקרה אחת הוא טען שבני משפחתו של זאילו היו חשודים במעורבות ברצח ובתגובה לכך קיבל תביעה.

שירלי זאילו, אימו של ג'ייסון, סיפרה בתחקיר שג'ף האשים אותה במעורבות ברצח באחד הפוסטים שלו. "אין שום סיבה שמישהו יזרוק ככה שמות של אנשים, יקרא להם רוצחים ויאשים אותם בדברים איומים", אמרה שירלי. "אין לו שמץ של מושג מה קורה בחקירה ואין לו שום הוכחות למה שהוא אומר עלינו". בהמשך, אפילו אשתו לשעבר של ג'ף, אוולין רייטמאייר, גינתה את פועלו ואמרה שהדברים שהוא פרסם באתר היו חסרי שחר.

"כל הספקולציות ברשת וכל המידע הכוזב רק הזיקו לחקירת הרצח של לינדסי", אמרה רייטמאייר. "אין לזה שום הצדקה. זה לא הכרחי בשום צורה וזה רק החמיר את המצב. אני מתפללת שיום אחד, בקרוב, הצדק יעשה וכל הפרשה הזאת תהיה מאחורינו".

לאורך השנים פורסמו מספר עדכונים לגבי חקירת הרצח – כולל אחד לפיו פיתוחים בתחום חקר ה-DNA הוביל לקצה חוט חדש. אף על פי כן, טרם נרשמה פריצת דרך לגבי הפרשה. עד היום, הרצח של לינסדי בוזיאק הוא בגדר תעלומה.