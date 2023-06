אשתו של סוחר הסמים המקסיקני חואקין "אל צ'אפו" גוזמן שוחררה מהכלא, כך לפי דוברות שירות בתי הסוהר בארה"ב. אמה קורונל בת ה-33 תרצה את שארית גזר דינה בתנאים מגבילים בביתה בעיר לוס אנג'לס, ותשוחרר באופן סופי בעוד כמה שבועות.

קורונל, אם ל-2 עם אזרחות מקסיקנית ואמריקאית, נעצרה בפברואר 2021 והואשמה בין היתר בעברות סמים והלבנת הון. היא הודתה במעשיה במסגרת הסדר טיעון ונידונה לרצות 3 שנות מאסר בבית הסוהר "קארסוול" שבמדינת טקסס. אולם, רשויות החוק קיצרו את עונשה ביותר מחצי. אשתו של סוחר הסמים תישלח לרצות בביתה את שארית גזר דינה, אחרי ששהתה 15 חודשים מאחורי הסורגים.

Emma Coronel Aispuro, the common law wife of El Chapo Guzman has been released from federal prison to a halfway house in California. She will be fully free in September after getting three years for assisting her husband in the drug trade. pic.twitter.com/tvwqcJ3jem