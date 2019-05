במהלך סוף השבוע האחרון, אלפים מחו ברשתות החברתיות כנגד העיתון של אוניברסיטת הרווארד היוקרתית, The Harvard Lampoon, בשל אייטם שביזה את זכרה של אנה פרנק ואת השואה. התקרית המדוברת קרתה בעיתון המנוהל על ידי הסטודנטים של האוניברסיטה. באייטם נכתב בכותרת "הלכה טרם זמנה: טכנולוגיית הזדקנות וירטואלית מראה לנו איך אנה פרנק הייתה נראית אם היא לא הייתה מתה". מתחת לכותרת הזו הייתה תמונת צילום פניה של אנה פרנק שנחתכה והולבשה מעל גופה של כוכבת ריאליטי לבושה בביקיני בשם היידי מונטאג. "תוסיפו את זה לרשימת הסיבות שהשואה ביאסה", נכתב מתחת לתמונה. הדימוי נתפס בעיני הקוראים כמעליב וסקסיסטי ותוך דקות אחדות מרגע הפרסום הופיעו קריאות כנגד העיתון ברחבי הרשתות החברתיות. The Harvard Lampoon is garbage pic.twitter.com/q4BAUS4ibI — Cat Zhang (@CatZhang1) May 13, 2019

"ההרווארד למפון הוא אשפה", כתבה גולשת בשם קט זאנג. "אני לא מבין מי לעזאזל היה יכול לחשוב שזה רעיון טוב", כתב אחר. "לא מכובד בצורה שלא תיאמן! וילדי הקולג' האלה הם העתיד של אמריקה!", כתב עוד גולש. עוד גולשת הדגישה כי פרנק לא פשוט "מתה". "אם היא לא הייתה מתה? היא לא מתה במיטה ממחלה, היא נרצחה בידי משטר אכזרי בשם טוהר הגזע. והאנשים האלה אמורים להיות המבריקים ביותר שלנו?". I don't understand who in the hell would think this was a good idea. Assclowns. — Brand Logic (@BrandLogical) May 15, 2019 If she hadn't died? She didn't die in bed or from disease, she was murdered by an evil regime in the name of racial purity.

And these people are supposed to be our brightest? — NKAWTG (@kyudonv) May 15, 2019 כמה מאות סטודנטים של הרווארד חתמו על עתירה אשר מגנה את הדימוי בעיתון. הרב יונה שטיינברג, מנכ"ל הרווארד הילל, שלח אימייל לעורכי העיתון והשווה את פרסום התמונה הערוכה ל"מעשי התועבה של הנאצים". בעיתון הניו יורק פוסט נאמר כי שטיינברג כתב לעורכים ש"התאור שלכם של פניה של אנה פרנק שנעשה בהן שימוש כדי להציג דימויים אחרים, הולך הרבה מעבר לטעם רע ולפרובוקטיביות שברור שהתכוונתם אליהם. זו העבירה המינית כנגד ילדה, אחת שבחייה הייתה נתונה לפשעים הנוראים ביותר". גם רוברט טרסטן, מנהל הליגה נגד השמצה של ניו אינגלנד, אמר לבוסטון גלוב כי "הם חצו את הגבול שבין הומור לאנטישמיות. הם משתמשים בהומור כתירוץ להפוך את השואה לטריוויאלית, וזה פוגעני מאוד". Forget anti-Semitism, how about it's just sick to crudely joke about any child that was murdered before they had a chance to live. @harvardlampoon , don't apologize for being anti-Semites, how about apologize for being repugnant human beings — Sean (@SOBJourneyman) May 15, 2019 Harvard student magazine is slammed for 'deeply offensive' image of Anne Frank's face super-imposed over Heidi Montag's post-plastic surgery body in a bikini

via https://t.co/MjGbwndRM0. How low can people get. Shits https://t.co/8OGTbqJ2f5 — Richard (@robinhoodbaas) May 16, 2019 בעיתון מיהרו להתייחס להאשמות ולפרסם התנצלות בנושא, תוך לקיחת אחריות. "אנו כפרטים וכארגון רוצים להתנצל על רשלנותנו בכך שאפשרנו ליצור את היצירה הזו ולפרסם אותה בגיליון האחרון שלנו", נאמר בהצהרה הרשמית. "אנו מצטערים עבור כל נזק שגרמנו. יתרה מזאת, אנחנו רוצים הן לאשר והן להדגיש שהלמפון מגנה כל צורה של אנטישמיות". דובר מטעם אוניברסיטת הרווארד , ארון גולדמן, אמר גם הוא אתמול (ד') בהצהרה לניו יורק פוסט כי מדובר ביצירה פוגענית שמעליבה את המורשת של פרנק. "זה לא מתיישב עם הערכים שאוניברסיטת הרווארד עובדת ללא הרף לקדם, וכבר התחלנו לשוחח עם הסטודנטים והארגונים המעורבים כדי להבטיח נקיטת פעולה הולמת". {title}





