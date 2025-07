צעירה מג'ורג'יה מואשמת כי ירתה למוות באימה ובאביה החורג. על פי המשטרה, החשודה, שרה גרייס פטריק בת ה-17, נעצרה חמישה חודשים לאחר הרצח, שבוצע בבית המשפחה בעיר קרולטון, מערבית לאטלנטה.

"המרדף אחר הצדק עוד לא הסתיים", אמרה דוברת המשטרה, שהוסיפה כי ייתכנו כתבי אישום נוספים. כמו כן, לפי הדיווח ברשת 11 Alive, אף שהנערה הייתה בת 16 בזמן הרצח, היא תישפט כבגירה.

A 17 y/o Carrollton girl, Sarah Grace Patrick, has been charged with murdering her mother and stepfather after their bodies were found in February.



She now faces two counts of murder and aggravated assault. pic.twitter.com/Es6MyctPRe