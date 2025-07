סמנתה לות'ווייט – אחת מהטרוריסטיות המבוקשות בעולם – עדיין בחיים וממשיכה בפעילותה הרצחנית. לפי תחקיר חדש של ה"דיילי מייל", לות'ווייט ממלאת כיום תפקיד מרכזי בתא טרור באפריקה.

הכינוי "האלמנה הלבנה" דבק בה בעקבות הפיגועים ברכבת התחתית בלונדון ב-2005, שבהם נהרגו 56 בני אדם – ובהם גם בעלה דאז, המחבל המתאבד ג'רמיין לינדזי. בת ה-41 נעלמה לפני כמעט 15 שנה ולאורך השנים נפוצו שמועות שהיא נהרגה בתקיפת מל"ט. אולם, כעת נראה שהיא הצליחה להתקדם בסולם הדרגות של ארגון הטרור א-שבאב.

7/7 'White Widow' Samantha Lewthwaite 'still alive' according to bombshell intel https://t.co/F62fAWc0aA pic.twitter.com/3Q53niOohg