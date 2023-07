אנטון צ'רפניקוב, איש העסקים הרוסי שמקורב לשלטונות במוסקבה, מצא את מותו באופן שנוי במחלוקת. בכלי התקשורת ברוסיה פורסם שבן ה-40 מת לאחר שלקה בליבו, אף על פי שמקורביו העריכו שזה מאוד לא סביר. מאז, החלו להסתובב שמועות לפיהן גורם כזה או אחר התנקש בחייו של איש העסקים.

צ'רפניקוב היה המנכ"ל של חברת ההחזקות סיטאדל (Citadel) וככל הנראה האיש החזק ביותר בשוק האזנות הסתר לטלפונים ברוסיה. זמן קצר אחרי פלישת הכוחות הרוסים באוקראינה, נחקקו ברוסיה חוקי תקשורת חדשים לפיהם חברות הסלולר מחויבות להקליט את שיחות לקוחותיהם, לשמור את הודעות הטקסט שלהם ולהחזיק בממצאים בשרתים במשך 6 חודשים. מאז, צ'רפניקוב עבד צמוד עם השירות החשאי הרוסי (FSB) וסייע להם בהאזנות לטלפונים ברחבי המדינה. לפי ההערכות, איש העסקים שלשל לכיסו יותר מ-220 מיליון דולר כתוצאה משיתוף הפעולה עם הרשויות.

Yet another mysterious death of a top-manager in Russia:

Anton Cherepennikov, owner of Russian IKS Holding, died. He was 40 years old. The preliminary cause of death, according to official sources, was a heart stop.



Cherepennikov's IKS Holding is the largest company in Russia in… pic.twitter.com/sKUQDkCoqs