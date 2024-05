אישה מברזיל השתמשה באחד ממשככי הכאבים המוכרים בעולם ושקעה בתרדמת שנמשכה שבועיים וחצי. ז'קלין גמאק סיפרה שהיא נטלה איבופרופן כדי להתמודד עם כאבי מחזור שהיו לה ובעקבות זאת, סבלה מתסמונת סטיבנס-ג'ונסון שגורמת לנשירת העור ולשלפוחיות קשות. כיום, 13 שנים אחרי, היא עדיין סובלת מתופעות הלוואי הקשות.

בריאיון לכלי התקשורת הברזילאים, בת ה-31 סיפרה שהיא סבלה מגרד בעין מיד אחרי שנטלה את התרופה – וכך למעשה הכל התחיל. היא התעלמה מהסימפטום המשונה ויממה לאחר מכן, כבר הרגישה שהופיעו לה שלפוחיות בחלל הפה. בשלב שהיא פנתה לבית חולים, שם המצב רק הלך והחמיר. "הפרצוף שלי פשוט התמלאה בשלפוחיות. זה היה כאילו הגוף שלי נשרף מבפנים", סיפרה. "הדבר הבא שאני זוכרת זה שהתעוררתי מתרדמת שנמשכה 17 ימים".

גמאק התעוררה כשהיא חבושה בכל גופה. ראייתה הייתה מטושטשת וצינור הוחדר לקנה הנשימה שלה. באותם רגעים היא אמנם לא חשה כאב, אבל היא הבינה שמשהו נוראי קרה לה. רופאים הסבירו לה שהיא לקתה בתסמונת סטיבנס-ג'ונסון, שהיא למעשה תגובה אלרגית נדירה לתרופות מסוימות – וביניהן משככי כאבים אנטי-דלקתיים. במצבי קיצון התסמונת עלולה לגרום למוות ולמרבה המזל, גמאק שרדה.

"הם אמרו לי שזה נס ששרדתי", הוסיפה גמאק. "המשפחה שלי בהתחלה לא הסכימה לי להסתכל במראה. כשסוף סוף עשיתי את זה, לא הצלחתי לזהות את עצמי". גמאק לקתה בתסמונת בשנת 2011 ומאז השלפוחיות נעלמו. למרות זאת, היא נותרה עם צלקות בעינה השמאלית ושדה הראייה שלה נפגע מאוד. היא עברה עשרות ניתוחי עיניים לאורך השנים – כולל השתלת קרנית – וכיום ממשיכה ללכת לרופאי עיניים בתקווה לשקם את הראייה שלה.

Woman, 31, was left 'burning from the inside out' in 17-day coma after taking ibuprofen for period pains https://t.co/dmKOMZEuOx pic.twitter.com/qnkRrt2yzs