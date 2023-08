רשויות החוק בקולומביה עצרו את מנואל ראנוק, אביהם של ארבעת הילדים ששרדו למעלה מחודש בג'ונגלים בדרום המדינה. החשוד נעצר ביום שישי האחרון בחשד שתקף מינית לפחות אחת מבנותיו. דוברות משרד התובע הכללי הקולומביאני התייחסו להשתלשלות האירועים בהודעה לסוכנות הידיעות AP וציינו שראנוק הוא אביהם הביולוגי של שני הילדים הצעירים במשפחה (בני שנה ו-4) ואביהם החורג של שתי הבנות הגדולות (9 ו-13).

לפי אתר החדשות הארגנטינאי Infobae, האב נעצר בחשד שתקף מינית את לסלי – הבת הבכורה במשפחה. החשדות נגדו עלו זמן קצר אחרי שהילדים חולצו מהג'ונגל, בעקבות עדויות שנמסרו בידי הילדה לגורמים במכון הקולומביאני לשלום המשפחה. ראנוק הואשם בסדרת עברות, כולל תקיפה מינית בנסיבות מחמירות ותקיפה מינית של קטין מתחת לגיל 14. הוא כופר בהאשמות נגדו.

After 40 days in the Colombian rainforest, all four children who had been missing since the plane they were traveling in crashed have been found alive. “They achieved an example of total survival that will go down in history,” said President Gustavo Petro. https://t.co/5Nllp58KtA