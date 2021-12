אזהרה: התוכן עלול להיות קשה לצפייה עבור חלק מהקוראים

משטרת לוס אנג'לס פרסמה בשעות האחרונות תיעוד ממצלמות האפוד של שוטרים שהשתתפו באירוע הירי שגבה את חייהם של שני בני אדם – החשוד ונערה תמימה בת 14. בתיעוד אפשר לראות את הרגע ששוטרים נכנסים לחנות בגדים של הרשת המפורסמת "ברלינגטון" בשכונת הוליווד, ואז פותחים באש על עבר דניאל אלנה לופז בן ה-24. רק מאוחר יותר, הם יגלו שאחד הקליעים שלהם פגע בנערה ולנטינה אורלנה-פרלטה ופצע אותה באורח אנוש.

התקרית ארעה ב-23 בדצמבר, בעיצומן של הקניות לקראת חג המולד. במצלמות האבטחה של החנות אפשר לראות כיצד פרלטה נכנס למקום, מתחיל להתעמת עם לקוחות ומניף את מנעול האופניים שלו לכל עבר. בעקבות ההתפרעות, שוטרים הוזעקו למקום ואלו ראו בחשוד איום מידי.

This is 14yo Valentina Orellana-Peralta. A few months ago, her family moved to Los Angeles from Chile in search of a better life. Tragically, Valentina was killed just a few days before Christmas. pic.twitter.com/mZxFFBMjXn

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי שוטרים ירו אל עבר החשוד בזמן שהוא היה סמוך לאזור מדידת הבגדים. המטח הראשוני פספס אותו, אך אחד הקליעים חדר את קיר הגבס ופגע בפרלטה, ששהתה בתא מדידה עם אמה. כמה דקות לאחר מכן, צוות משטרתי התקדם אל עבר החשוד ופתח אליו באש.

בתיעוד המטריד של האירוע אפשר לראות את הרגע ששוטרים מתקרבים אל החשוד, בזמן שפרלטה שותתת דם על רצפת החנות. "תוציאו אותה! תוציאו אותה!", צועק אחד השוטרים, לפני שהם יורים בלופז. החשוד אז נופל על הרצפה ושוטרים מבצעים בו נוהל מעצר. מאוחר יותר, צוות פראמדיקים של שירותי הכבאות קבע את מותו – וגם את מותה של פרלטה.

בני משפחתה של הנערה סיפרו מאז שהיא הגיעה למקום יחד עם אמה בשביל לבחור שמלה לקראת מסיבת הקינסיניירה שלה (אירוע יום הולדתה ה-15). דוברות משטרת לוס אנג'לס התייחסה מאז לתקרית וציינה ששוטרים במקום לא היו מודעים לכך שיש מישהו בחדרי המדידה.

Just days before Christmas, Valentina Orellana-Peralta was trying on Quinceañera dresses w/ her mom when police started shooting at a suspect outside of the dressing rooms. A stray bullet from an officer’s assault rifle struck & killed Valentina. Her death was preventable! pic.twitter.com/4FLs3WVrbj